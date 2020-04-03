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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bu zor günlerde sokaklardaki can dostlarımızı unutmuyor,...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bu zor günlerde sokaklardaki can dostlarımızı unutmuyor, evlerimizin önüne bir kap mama ve su bırakıyoruz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının devam ettiği günlerde sokak hayvanlarının unutulmaması...

03.04.2020 00:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 00:42
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bu zor günlerde sokaklardaki can dostlarımızı unutmuyor, evlerimizin önüne bir kap mama ve su bırakıyoruz"
ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının devam ettiği günlerde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirterek, "Evimizin önüne bir kap su, bir kap mama bırakarak onları yalnız bırakmayalım" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Twiter hesabından 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Bu zor günlerde sokaklardaki can dostlarımızı unutmuyor, evlerimizin önüne bir kap mama ve su bırakıyoruz. Bu çağrıyı paylaşarak sen de destek ol, dostlarımıza hep birlikte sahip çıkalım" ifadelerine yer verdi.
Kurum, paylaşımında Bakanlıkça 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla hazırlanan videoya da yer verdi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: ’Bu zor günlerde sokaklardaki can dostlarımızı unutmuyor,...

Kaynak: İHA

Etiketler: Murat Kurum, Genel

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bu zor günlerde sokaklardaki can dostlarımızı unutmuyor,...
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