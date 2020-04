Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu süreçte vatandaşlarımız ödeme zorluğu çekmesin diye Cumhurbaşkanımızın talimatıyla düzenleme yaptık. Bu kapsamda 300 bin konutun 742 milyon liralık taksitini 3 ay öteledik." dedi.Bakan Kurum, A Haber canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda koronavirüsün yayılmasına karşı her türlü tedbiri aldıklarını belirten Kurum, bu kapsamda Bakanlık olarak 60 maddeden oluşan 6 genelge yayımladıklarını söyledi.Kurum, pazar yerleri ile toplu taşımaya ilişkin düzenlemenin yanı sıra sokak, caddeler ve kamu hizmet binalarının sık sık dezenfekte edilmesi için gerekli talimatları verdiklerini anlattı.Her ilin kendine özgü şartlarının olduğuna dikkati çeken Kurum, bu nedenle koronavirüse karşı yapılacak mücadelenin kentlerde valilerin başkanlığında tek çatı altında yürütülmesini uygun gördüklerini bildirdi."Yardım kolileri hazırlanıyor"Sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de gerekli adımları attıklarını belirten Kurum, şöyle devam etti:"65 yaş ya da herhangi bir vatandaşımızdan talep gelmesi halinde belediye personelinin de seferber edilmesini istedik. Zaten bu ihtiyaçlar valililerin başkanlığında kurulan vefa destek grupları vasıtasıyla yapılıyor. Valiliklerimize gelen talepler, belediyelerimiz, kolluk kuvveti, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yerine getiriliyor. Araç muayene istasyonlarına 65 yaş üstü vatandaşların gelmemesi noktasında tebliğlerimiz oldu. Aynı şekilde tapu işlemlerinin zorunlu olmadığı sürece yapılmamasını istedik. Bununla birlikte valiliklerimiz ramazanda vatandaşlarımıza verilecek yardım kolilerini hazırlıyorlar."Bakan Kurum, virüse karşı korunmak için takılan maskelerin çöpe atılmasından sonra nasıl işleme tabi tutulduğuna ilişkin soruya, "Belli bir saatin ardından maskenin üzerinde virüsün kalmadığı söyleniyor. Bu nedenle maskeyi tıbbi atık olarak görüyor ve bertaraf ediyoruz. Belediyelerimizden çöpleri daha sık toplamalarını istememizin sebeplerinden biri de buydu." yanıtını verdi."Belediyelere her türlü desteği sağlıyoruz"Belediyelere mali ve teknik açıdan her türlü desteği verdiklerini belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine İller Bankasınca belediyelerin ödeneğinden ayrılan 610 milyon liralık kesintinin 3 ay boyunca yapılmayacağını söyledi.Belediyelere aylık gönderilen ödemelerin dün itibarıyla aktarıldığı bilgisini veren Kurum, "Bu paradan vergi, SGK ve İller Bankasının teminatsız kesintisi yapılmadı." dedi.TOKİ ve Emlak Konuttan ev alan vatandaşların taksitlerini ödeyebilmeleri için de düzenleme yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, "81 ilde, şu an itibarıyla 300 bin konutta yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ilgilendiren TOKİ ve Emlak Konut süreci var. Bu vatandaşlarımız ödeme zorluğu çekmesinler diye Cumhurbaşkanımızın talimatıyla düzenleme yaptık. Bu kapsamda 300 bin konutun 742 milyon liralık taksitini 3 ay öteledik." ifadelerini kullandı."Konutlar bir yıl içinde teslim edilecek"Elazığ depreminin ardından hızlı şeklide vatandaşların yaralarını sarmaya başladıklarını anlatan Kurum, "Elazığ merkezde yaklaşık 19 bin bağımsız bölümün çalışmasını başlattık. Bir yıl içinde konutların teslim edileceğini söylemiştik. Şu an 2 bin konutun sahada çalışmaları başlıyor, 11 binanın temeli atıldı. Bir yıl içinde etaplar halinde vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 31 Mart yerel seçimlerinden önce kamuoyuna duyurduğu AK Parti'nin 11 maddelik manifestosundaki birçok uygulamanın kendi Bakanlığıyla ilgili olduğunu belirten Kurum, millet bahçeleri, tarihi alanların dönüşümü, atık su arıtma tesisleri, korunan alanların artırılması ve şeffaf imar düzenine ilişkin çalışmalar yaptıklarını ifade etti.Kurum, bugün Van'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ekipler sevk edildiğini, can ve mal kaybının olmadığını söyledi."Amacımız, hiçbir vatandaşımız riskli binada oturmasın"Bakan Kurum, koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin geleceği ve sağlığı için tüm tedbirleri aldıklarını ancak yapılması gereken diğer tüm iş ve işlemleri de yapmak durumunda olduklarını belirterek, bu kapsamda kentsel dönüşüm, yapılması planlanan konutların sahadaki çalışmaları, millet bahçeleri, TOKİ üzerinden gerçekleştirilen okul ihaleleri gibi konularda da kararlı şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.İstanbul ve civarında riskli gördükleri alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarını süratle sürdürdüklerini ve 39 ilçenin birçoğunda kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:"Bizim amacımız, hiçbir vatandaşımız riskli binada oturmasın. Bu noktada kendilerine telkinde bulunuyoruz. 'Gelin, bu riskli binalara ilişkin tespitlerimizi yapalım.' Biz, Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Belediyelerimizle iş birliği halinde bu süreci yönetmeye hazırız. Hakikaten enkazda can aramak istemiyoruz artık. O yüzden vatandaşımızdan istirhamımız, inşallah şu sürecin tamamlanmasını müteakip hep birlikte adımları atmayı istiyoruz."Web-tapu uygulaması üzerinden 2 haftada 131 bin işlem yapıldıBakan Kurum, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirleri de anlattı.Dijital tapu hizmeti verdiklerine işaret eden Kurum, "Vatandaşlarımız web-tapu uygulaması üzerinden 2 haftada 131 bin işlem yaptı. 30 bin tapu işlemi yaptık. Tapuya gelmeden vatandaşlarımız her türlü işlemi yapıyorlar." dedi.Kararlı şekilde projelerine devam ettiklerini vurgulayan Kurum, Ankara'daki projelerine ilişkin de şunları söyledi:"Biliyorsunuz, Melike Hatun Camimiz var. Camimizin yanında tarihi Hergelen Meydanı Projemizi kuruldan geçirdik. İnşallah 1-1,5 ay içinde ihalesini yapacağız. Hergelen Meydanı'nda, Gençlik Parkı ile o tarihi binalarla ecdadımızın bize bıraktığı tarihi eserleri gün yüzüne çıkarak önemli bir kentsel yenileme projesi yapıyoruz. Yine Kızılay'da Saraçoğlu Mahallesi vardır ki ilk Türk mimarisi örneğidir. Buranın da mimari projeleri tamamlandı. İnşallah Haziran ayına kadar bu projenin de ihalesini gerçekleştireceğiz ve Kızılay'da 7 gün 24 saat yaşayabilen bir mekanı da inşa etmiş olacağız."Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yeşil alanı artırmak için birçok millet bahçesi açılışı gerçekleştirdiklerine değinerek, bu yılın sonu veya gelecek yılın başında Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'ni vatandaşların kullanımına açacaklarını, Gölbaşı ve etrafındaki çalışmaları da kısmi olarak tamamladıklarını, etaplar halinde ihale sürecini yürüttüklerini belirtti.Belediyelerin başlattığı yardım kampanyalarına da değinen Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:"İller kendi içinde bir valilik bünyesinde bir 'vefa grubu' oluşturdular. Bu vefa grubunda belediyesi de sivil toplum örgütü de sosyal örgütler de var. Dolayısıyla bu işi biz, tek çatı altında yürütmek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek bir kampanya başlattı. Tüm insanları heyecanlandıran, yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edebilme adına bir kampanyaydı ki tüm milletimiz teveccüh gösterdiler. Bu süreçte bir kampanya varken sizin hiçbir şekilde izin almadan alternatif kampanya başlatmanız bu sürece zarar vermekten, balta vurmaktan başka bir şey değildir.Biz buna müsade edemeyiz. İçişleri Bakanlığı ilgili yardım hesaplarına bloke koydu. Bizim amacımız burada birliği, beraberliği korumak."

Kaynak: AA