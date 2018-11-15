Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Cezaları 5 Kat Arttıracağız (2)

15 Kasım 2018 Perşembe 15:26



15 Kasım 2018 Perşembe 15:26

EGE ÜNİVERSİTESİ'NE DESTEK SÖZÜÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile basına kapalı olarak görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Kurum, üniversitelerin bilimi ve ülkenin milli değerlerini gelecek nesillere aktaranlar olduğunu kaydetti. Teknoloji ve bilimin ülkelerin refah seviyelerini artırdığını kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:"Ege Üniversitesi'nin dünya üniversitesi olma yolundaki çalışmalarının bakanlık olarak destekçisiyiz. Bu projede üniversitenin bilim, kültür ve sanat faaliyetlerini arttırabilmek adına bir protokol yapacağız. Burada hazineye ait atıl arazilerde projeler hayata geçireceğiz. Hastaneleri, amfileri yenileyeceğiz. Hocalarımızın daha iyi eğitim verebilmesi adına ne gerekiyorsa yapacağız. Bu sayede üniversitenin, dünya üniversitesi olma yolunda altyapısını hazırlamış olacağız. Biz, gelişmişlik seviyesi olarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyorsak, bilgiyi yurt dışına göndermememiz gerekiyor. Gezi olayları ile başladık 15 Temmuz'da milletimiz bir oldu iktidarımıza her noktada güvendi. Biz de bu nedenle protokolü çok önemsiyoruz. Bu protokol çerçevesinde üniversitenin ihtiyaçlarını giderecek inşaat çalışmalarına başlayacağız. Master plan çerçevesinde etaplar halinde inşaat çalışmaları başlayacak."Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da tıpta, akademik performansta üniversitenin Türkiye birincisi olduğunu, Avrupa'dan da hastaların geldiğini belirterek, üniversitenin alt yapı ve fiziki koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.Protokolün, gelecek günlerde imzalanması planlanıyor.