15 Kasım 2018 Perşembe 15:26



15 Kasım 2018 Perşembe 15:26

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Cezaları 5 kat arttıracağız (2)EGE ÜNİVERSİTESİ'NE DESTEK SÖZÜÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile görüştü. Bakan Kurum ile Rektör Prof. Dr. Budak, bir süre basına kapalı olarak görüştü. Daha sonra açıklama yapan Bakan Kurum, üniversitelerin bilimi ve ülkenin milli değerlerini gelecek nesillere aktaranlar olduğunu kaydetti. Teknoloji ve bilimin ülkelerin refah seviyelerini artırdığını kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:"Ege Üniversitesi'nin dünya üniversitesi olma yolundaki çalışmalarının bakanlık olarak destekçisiyiz. Bu projede üniversitenin bilim, kültür ve sanat faaliyetlerini arttırabilmek adına bir protokol yapacağız. Burada hazineye ait atıl arazilerde projeler hayata geçireceğiz. Hastaneleri, amfileri yenileyeceğiz. Hocalarımızın daha iyi eğitim verebilmesi adına ne gerekiyorsa yapacağız. Bu sayede üniversitenin, dünya üniversitesi olma yolunda alt yapısını hazırlamış olacağız. Biz, gelişmişlik seviyesi olarak dünyanın en büyük 190 ekonomisi arasına girmek istiyorsak, bilgiyi yurt dışına göndermememiz gerekiyor. Gezi olayları ile başladık 15 Temmuz'da milletimiz bir oldu iktidarımıza her noktada güvendi. Biz de bu nedenle protokolü bir çok önemsiyoruz. Bu protokol çerçevesinde üniversitenin ihtiyaçlarını giderecek inşaat çalışmalarına başlayacağız. Master plan çerçevesinde etaplar halinde inşaat çalışmaları başlayacak."Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da tıpta, akademik performansta üniversitenin Türkiye birincisi olduğunu, Avrupa'dan da hastaların geldiğini belirterek, üniversitenin alt yapı ve fiziki koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Protokolün, gelecek günlerde imzalanması planlanıyor.KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SİGORTA UYGULAMASIÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Üniversitesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kentsel dönüşümde sigorta uygulamasına dair konuşan Kurum, Meclis'e sunulan tasarıda, kentsel dönüşümü yapacak firmalara hem mali hem de teknik yeterlilik kriterleri getirdiklerini söyledi. Bu işi yapacak firmaların, bakanlığın belirleyeceği teknik yeterlilik kriterlerine uymaları gerektiğini aktaran Bakan Kurum, "Aynı zamanda bu işi yapabileceklerini gösterecek bir tamamlama sigortası veya bakanlığın belirleyeceği teminatları sağlaması gerekiyor. Bu düzenleme ile 2030 yılına kadar dönüştürülmesi gereken yaklaşık 7,5 milyon konutumuz var. Halihazırda 5.5 milyon konutumuz var. Bu konutların dönüşümünde vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmeyi istiyoruz. Çünkü kentsel dönüşüm, inşaat sektörü açısından önümüzdeki süreçte çok ciddi potansiyeli olan bir konu. Burada da vatandaşımızın mağdur olmaması için hem teknik hem de mali yeterlilik getiriyoruz. Bu yeterlilikleri sağlayan firmalar, kentsel dönüşümde iş yapabilecekler" dedi. Bu tasarının Meclis'ten geçtiği zaman teknik ve mali kriterleri belirleyeceklerini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:"2019 yılı ilk aylarında başlatmayı hedefliyoruz. Teklifte müteahhitlerin sınıflandırılması da var. Müteahhitler de yapabilecekleri iş kapasitesine göre hem teknik hem de mali anlamda sınıflandırılacaklar. 10 bin metrekare inşaat yapmış bir firma, yine 10 bin metrekare bir kentsel dönüşüm yapabilecek. Daha önce 10 bin yaptıysa ya da hiçbir kentsel dönüşüm projesi yapmadıysa, bu projeler dahil olmayacaklar."