Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan bilinçli su kullanımı uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan bilinçli su kullanımı uyarısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken, suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım" dedi.

06.04.2020 23:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:27
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan bilinçli su kullanımı uyarısı
ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken, suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım" dedi.
Kurum, Twitter hesabından, bilinçli su kullanımına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yaşamımızın vazgeçilmezi, hayat kaynağımız su; unutmayalım ki sınırlı bir doğal kaynak. Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken, suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım" dedi.
Kurum'un paylaşımının ekinde yer alan su kullanımına ilişkin videoda da şu uyarılara yer verildi:
"Evde geçen bugünlerde hijyen kurallarına uyarken su israfından kaçınalım. Küresel ısınmanın da etkileriyle su kaynaklarımızın azaldığını unutmadan suyumuzu tasarruflu kullanalım. Bugünler biter ama su biterse hayat da biter. Dışarı çıktığımızda yemyeşil bir çevre karşılasın bizi. Dereler gürül gürül aksın, topraktan bereket taşsın. Yeşil susuz olmaz, su olmazsa yarın olmaz." Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’dan bilinçli su kullanımı uyarısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Murat Kurum, Twitter, Genel

Haberin Videosu :

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan bilinçli su kullanımı uyarısı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan bilinçli su kullanımı uyarısı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

00:32: İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması - Haberler 00:21: (ANKARA)Ticaret Bakanı Pekcan, yurtdışı temsilcileriyle görüştü - Haberler 00:19: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Tüm planlar olduğu gibi devam edecek" - Haberler 00:18: 6 Nisan 2020 Haberleri - Haberler 00:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu 00:02: Adana'da sokak ortasında infaz - Haberler 21:08: Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti - Haberler 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti - Haberler 18:45: Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi - Haberler 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler 09:16: Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı