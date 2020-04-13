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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan deprem konutlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlar için yapımına devam edilen konutların bu yıl içerisinde teslim edileceğini bildirdi.

13.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:52
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan deprem konutlarına ilişkin açıklama Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya 'daki vatandaşlar için yapımına devam edilen konutların bu yıl içerisinde teslim edileceğini bildirdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:
"Elazığ depreminden sonra vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için başlattığımız çalışmaları koronavirüs tedbirlerini alarak sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz üzere 2020 yılı bitmeden Elazığ'da 20 bin 417, Malatya'da 4 bin 448 konutu bitirip vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Murat Kurum, Malatya, Elazığ, Güncel
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