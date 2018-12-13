13 Aralık 2018, 21:55
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İmar Barışı Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "9 milyon vatandaşımız imar barışına başvurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "9 milyon vatandaşımız imar barışına başvurdu. Yaklaşık 8 milyon 300 milyon ödeme yapıldı. Bu barıştan 13 milyon vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TBMM Genel Kurulunda imar barışına ilişkin soruya cevap verdi. Kurum, "9 milyon vatandaşımız imar barışına başvurdu. Yaklaşık 8 milyon 300 milyon ödeme yapıldı. Bu barıştan 13 milyon vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz. Bu barış 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapıları ilgilendiriyor" dedi. - ANKARA Murat Kurum
13 Aralık 2018 Perşembe 21:55