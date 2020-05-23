Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Ramazan Bayramı mesajı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Evde olmamız, bayramı yaşamamıza engel değil. Hep birlikte bu bayramı evlerimize sığdıralım. Daha nice güzel bayramları neşeyle, sevinçle, coşkuyla, yan yana kutlayacağız. Yeter ki sağlıklı kalalım." değerlendirmesinde bulundu.

23.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:53
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Evde olmamız, bayramı yaşamamıza engel değil. Hep birlikte bu bayramı evlerimize sığdıralım. Daha nice güzel bayramları neşeyle, sevinçle, coşkuyla, yan yana kutlayacağız. Yeter ki sağlıklı kalalım." değerlendirmesinde bulundu.
Kurum, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlar için gerçek manasıyla bayram olmasını, iyilik ve güzellikler getirmesini diledi.
Ramazan ayını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle büyük oranda evlerde geçirdiklerini belirten Kurum, bayramı da ramazan ayı gibi biraz "buruk" ve "hüzünlü" karşıladıklarını ifade etti.
Bugüne kadar her zorluğu birlik ve beraberlik içinde, kenetlenerek aşmayı başardıklarının altını çizen Bakan Kurum, bugünleri de birlik ve beraberlik içinde geride bırakacaklarını vurguladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, evde olmanın, bayramı yaşamaya engel olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Yeniden kucaklaşacağımız, camilerde musafaha edeceğimiz, hasret gidereceğimiz günler yakındır. Evde olmamız, bayramı yaşamamıza engel değil. Hep birlikte bu bayramı evlerimize sığdıralım. Daha nice güzel bayramları neşeyle, sevinçle, coşkuyla, yan yana kutlayacağız. Yeter ki sağlıklı kalalım. Mübarek Ramazan Bayramı'nın sıkıntılarımızdan kurtuluşa vesile olmasını, gönüllerimize ferahlık, ülkemize güzellikler getirmesini, yeryüzündeki tüm mazlumlar için güzel günlerin başlangıcı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."
Bayramı hastanelerde geçiren vatandaşlara da acil şifalar dileyen Kurum, fedakarca çalışan sağlık ordusunun, ülkenin dört bir yanında vatanı koruyan güvenlik güçlerinin, tüm vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutladı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’dan Ramazan Bayramı mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Murat Kurum, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
’Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim’ diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Metiner, Arınç’a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize Haber
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
İmamoğlu’ndan ’Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?’ sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs’ta başlayacak Haber
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Erdoğan’dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor Haber
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü Haber
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Haberler››Güncel››Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Ramazan Bayramı mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:49: İşsiz gençten örnek davranış - Haber 10:49: Çavuşoğlu: "Türkiye, yeni dönemin en güçlü devleti olacaktır" - Haber 10:49: Yaralıgöz Dağı'nda Mayıs ayında kar sürprizi - Haber 10:49: 2020 model Jeep Compass Türkiye'de satışa sunuldu - Haber 10:47: BOĞAZ ÜSTÜNDE KARA BULUTLAR - Haber 10:25: Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu - Haberler 09:42: AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu - Haberler 08:43: 8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı - Haber 01:16: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz - Haber 23:14: "Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu - Haberler