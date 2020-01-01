Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan termik santrallere ilişkin açıklama: (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçici faaliyet belgesi verilen termik santrallere ilişkin, "Mevzuatımızın sınırları dahilinde haraket etmesi halinde bir yıl sonra kesin lisans belgelerini vereceğiz ve bu süreçleri takip edeceğiz." dedi.

Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile düzenlediği basın toplantısındaki 13 termik santralle ilgili açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın toplantısının 6 saat gecikmeli başlamasının nedeninin sorulması üzerine Kurum, termik santrallerin hemen kapatılıp işlem yapılacak tesisler olmadığına dikkati çekti.

Bu tesislerin çalışması ve kapatılmasının bir süreç ve zaman aldığına işaret eden Kurum, "Dolayısıyla bu çerçevede biz dün yazılarımızı valiliklerimize gönderdik. Gece 00.00'dan itibaren de valiliklerimiz, çevre ve şehircilik il müdürlüklerimiz nezdinde gerekli kapatma işlemlerini başlattılar. Biz de sizin karşınıza geldiğimizde tesislerimizin hangisinin kapatıldığı, hangisinin geçici faaliyet izni aldığı, hangisinin çevre izin lisans belgesini aldığını ancak bu saatte verebildik. Bu süreç uzun bir süreç, santralin ısınması, soğutulması, hakikaten zaman alan bir süreç, o yüzden bu saate kaldık. Bu saate kaldığımız için tekrar özür diliyoruz." diye konuştu.

Bu süreçte termik santral şirketleriyle görüşme sağlanıp sağlanmadığına ilişkin soru üzerine Kurum, "Bu şirketlerle ilgili herhangi bir görüşmemiz sağlanmamıştır, biz kendileriyle yaptığımız görüşmede mevzuata ilişkin her türlü tedbirin alınmasını yapmış olduğumuz toplantılarda defaatle ifade ettik. Dün akşam itibarıyla da süreleri tamamlandı. İzinleri alanlar var. Geçici lisans belgelerini alanlar var, kapatılan tesisler var." ifadelerini kullandı.

Bu noktada vatandaşın sağlığını ilgilendiren her konuya ilişkin kararlı duruş sergilediklerini dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bundan sonraki süreçte de kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade etti.

Geçici faaliyet belgesi verilen santraller için ikinci bir 6 ayın öngörülüp görülmediğine ilişkin soru üzerine Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk altı aylık süreçte çevre mevzuatımız gereği, gerekli emisyon oranları, baca filtresi, depolama sahası ile ilgili gerekli tedbirleri almış, filtrasyon noktasında yükümlülüklerini yerine getirmiş termik santrallere geçici lisans veriyoruz. Başvurduğu zaman bizim mevzuatımız gereği olması gereken sınırları sağlıyor. Tabii biz bunlara kesin çalışma izni, çevre izin lisans belgesi verebilmemiz için altı ay içinde bizim emisyon oranlarımızla alakalı ki bu da sürekli ölçüm sistemimiz mevcut ve online takip ediyoruz, 7 gün 24 saat. Mevzuatımızın sınırları dahilinde haraket etmesi halinde bir yıl sonra kesin lisans belgelerini vereceğiz ve bu süreçleri takip edeceğiz. Sağlamayan tesis olursa bunları da kapatma gerekli cezai her türlü işlemi yapacağız."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'ni 1994 yılında tasarladı"

Kanal İstanbul Projesiyle ilgili belediyelerin bilgilerine ulaşımda kısıtlama getirdiği iddia edilen genelgenin çıkış gerekçesinin ne olduğunun sorulması üzerine Bakan Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2015 yılından bu güne kadar belediyelerle yaptığı protokoller çerçevesinde ve birtakım ara yüz yazılımların desteğiyle veri paylaşımını TAKPAS (Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi) adlı uygulamayla yaptığını ifade etti.

Daha sonra e-Haciz uygulaması ve belediyeler ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında evrak akışının daha hızlı sağlanması için "web tapu" uygulamasının hayata geçirildiğini dile getiren Kurum, "Düzenlememiz, bu süreçte tapumuzun web tapu sürecine geçmesine ilişkindir. Şu an itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil 230 belediye de bu süreçten hem TAKPAS sistemindeki uygulamalarını hem de diğer tüm veri paylaşımlarını yapabilmektedir. Haciz ve evrak akışı ile alakalı tüm süreçleri hızlandıracak adımları buradan yapabilmektedirler. Dolayısıyla bu haber gerçek dışı asılsız bir haberdir." şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul sürecine ilişkin Çevre Düzeni Planı'nın onaylandığını ve askıya çıkarıldığını hatırlatan Bakan Kurum, projeyle ilgili referandum tartışmalarına ilişkin, şunları kaydetti:

"2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, Kanal İstanbul Projesi'ni halkımızla paylaştı. Cumhurbaşkanımız bu projeyi 1994 yılında belediye başkanı olduğu dönemde tasarlamış ve o günden bugüne de projelerin gelişme aşamaları kaydedilmiştir. İstanbullu vatandaşlarımız hiç merak etmesin, biz yapmış olduğumuz her projede bugün halkımızın sağlığını ilgilendiren nasıl karar aldıysak Kanal İstanbul'da da aynı kararı aldık, Osmangazi Köprüsü'nde de aynı kararı aldık, 3'üncü Köprü'de de Marmaray'da da aynı kararı aldık. Biz milletimize rağmen hiçbir iş yapmadık ve bundan sonraki süreçte de yapmayacağız. Onlar hangi projelerini milletimizle beraber almışlar, hangi projelerinde milletimize danışmışlar onu da sormak lazım. Biz 2011 yılında net bir şekilde vatandaşımıza sunduk ve vatandaşımız da bu noktada bize 18 yıllık kesintisiz iktidarımıza olduğu destekleri yine vermiştir. İstanbullularımız merak etmesin, biz vatandaşımızın sağlığını ilgilendiren adımları atacağız, kararları alacağız ve inşallah İstanbulumuz çok daha güzel olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

(Bitti)