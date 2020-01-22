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Çevre ve şehircilik bakanı kurum, diyarbakır'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Diyarbakır'daÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

22.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:43
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'da
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.
Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum'un yanı sıra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Ak Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kamu kurumu yöneticilerinin katıldığı toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kentte yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Çevre ve şehircilik bakanı kurum, diyarbakır'da

Murat Kurum, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA


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