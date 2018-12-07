Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum: "Dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz"-Hazreti Mevlana
745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Ziyareti ve Selam Vakti" yürüyüşü, "Nevbe Merasimi" ile Gülbang Duası gerçekleştirildi
KONYA - Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya
'da programlara katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, "Türkiye
olarak milli gelirimize oranla dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında ilk önce Şems-i Tebrizi Hazretlerinin Türbesi'ni ziyaret etti. Bakan Kurum ve protokol üyeleri daha sonra 'Ziyareti ve Selam Vakti Yürüyüşü' ile Mevlana Meydanı'na geçerek 'Nevbe Merasimine' katıldı. Bakan Kurum daha sonra Mevlana Türbesi'de yapılan Gülbang Duası'na katıldı.Programların ardından açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şeb-i Arus'un 745'nci yıldönümünü inşallah bu sene kutlayacağız. Bugün bu törenlerin başlaması münasebetiyle bir çok etkinlik düzenleniyor. Bu yıl ki temamız 'Selam Vakti'. Hazreti Mevlana'dan öğrendiğimiz barışı anlıyoruz dostluğu, huzuru anlıyoruz. Dolayısıyla bu yıl ki temamız çok büyük önem ifade ediyor. Dünya mazlumlarının dünyadaki fakirlerin dünyada yardıma ihtiyacı olan birçok ülkeler var. Biz de Türkiye olarak milli gelirimize oranla dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz dolayısıyla Hazreti Mevlana'nın torunları olarak inşallah bu anlayışımızı daha da büyüterek dünyadaki mazlumların yanında olmak suretiyle Cumhurbaşkanımızın dünya mazlumlarının lideri olması vesilesiyle inşallah bu törenlerimizde ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olur ve tüm dünyaya barış huzur dostluk getirir 2019 yılı diyorum" dedi.Bakan Murat Kurum ve protokol üyeleri daha sonra 'Sanat Ocağı Mevlevihane' atölye çalışmaları ve sergi açılışlarını gerçekleştirdi.
Türkiye,Mevlana Celaleddin Rumi,Murat Kurum
07 Aralık 2018 Cuma 16:47