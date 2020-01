Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin yaşandığı Elazığ 'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacaklarını belirterek, saha ve zemin etüt çalışmalarının bugün itibarıyla başladığını söyledi.Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Valilik kriz merkezinde düzenlenen basın toplantısında Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.Sahada 500 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Kurum, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için binalarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdüğünü, hasar tespit çalışmalarının en geç 10 gün içinde depremden etkilenen tüm illerde tamamlamış olacağını kaydetti.Ağır hasarlı binaların yıkımına dün başlandıEtaplar halinde mahalle mahalle ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hasar tespit çalışmalarında bugün itibarıyla Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 50 yıkık binamız mevcut, 223 bağımsız bölüme tekabül ediyor. 308 ağır hasarlı ve 688 bağımsız bölüme tekabül ediyor, 150 de orta hasarlı binamız mevcut. Bu binalarımızdan 22'si acil yıkılacak binalardan oluşuyor. Bunlar girmeye izin vermeyeceğimiz, girildiğinde vatandaşımızın can güvenliğinin risk altında olduğu binalardan ibaret. Dolayısıyla bu binaların da dün itibarıyla yıkımlarını başlattık ve hızlı bir şekilde yıkımı gerçekleştirmiş olacağız. Malatya'da Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta toplam 155 yıkık, 1278 de ağır hasarlı binamız mevcut. Diyarbakır Çermik'te de 8 yıkık binanın yanında Bağlar, Kayapınar, Sur, Çüngüş, Çermik ve Bismil'de toplam 16 ağır hasarlı binamız var ve aralıksız hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir."İki mahallede kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirilecekElazığ'da 2 binada göçük olduğunu hatırlatan Kurum, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Arama kurtarma çalışmalarının Mustafa Paşa Mahallesi'nde tamamlandığını anımsatan Kurum, Sürsürü Mahallesi'nde de en kısa zamanda çalışmaların biteceğini belirtti."Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde, yerinde zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz." diyen Kurum, bu proje çerçevesinde Sürsürü Mahallesi'nde deprem neticesinde yıkılan Dilek Sitesi yanında bulunan hasarlı binaların da tespitlerini yapmaya bu sabah itibarıyla başladıklarını bildirdi. Kurum, bu binaların yıkılması gerektiğinin konunun uzmanlarınca da belirlendiğini dile getirdi."Bu bölgede toplamda 184 daire riskli durumda. Bu konutlardan zaten 24'ü depremde yıkılmıştı. 160 dairemiz de ağır hasarlı olması sebebiyle vatandaşlarımızı bölgeden taşınmaya yönelik yürütülecek projelerimizi, kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz. Bugün itibarıyla Sürsürü Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızla görüşme işlemlerimiz başladı." ifadelerini kullanan Kurum, amaçlarının Kartal'da olduğu gibi bu bölgede de en geç şubat ayı sonunda temeli atıp yıl sonuna kadar da vatandaşlara konutlarını teslim etmek olduğunu aktardı."Elazığ sınırları içerisinde yıkılması gereken 22 acil binamız var"Kurum, Mustafa Paşa Mahallesi'nde de risk teşkil eden bir binanın yıkımının dün gerçekleştirildiğini, yıkılan binaların çevresinde de 73 binada hasar tespit çalışmalarının yapıldığını anlatarak, bu binalarda 641 konut, 26 dükkan olduğunu, 3 gün içerisinde buradaki analizleri tamamlayacaklarını bildirdi.Söz konusu bütün binaların karot numunelerinin alınarak binaların hasar tespitlerinin 3 gün içerisinde tamamlanıp, Sürsürü Mahallesi'nde olduğu gibi, Mustafa Paşa Mahallesi'ndekilerin de yıkımına başlanacağını aktaran Kurum, şunları kaydetti:"Diğer yandan Elazığ sınırları içerisindeki yıkılması gereken 22 acil binamız var. Bu binalarla ilgili yıkım işleri bugün itibarıyla başladı. TOKİ Başkanlığınca 3-4 ay içerisinde tamamlanacak 400 konutumuz var. 400 konutu öncelikli olarak Sürsürü ve Mustafa Paşa'da binaları yıkılan vatandaşlarımıza teklif edeceğiz. Evleri yıkıldığı için o vatandaşlarımıza bu hazır konutlara geçmeleri noktasında tekliflerimizi sunacağız. Kendilerinin de uygun bulması halinde bu hazır konutlara hızlı bir şekilde vatandaşlarımızı taşıyacağız. İsterlerse yerinde dönüşüm projesiyle bu süreçten faydalanabilecekler.""Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız"Kurum, "Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı. Burada da zemin artı 3'ü geçmeyecek, Elazığ'a yakışacak, kültürünü yansıtacak önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz. Projemizi Yemişli'de bulunan rezerv alanımızda yapacağız ve o projemizi de en geç nisan ayında başlayıp yıl sonuna kadar tamamlama hedefiyle çalışmalarımızı başlattık." şeklinde konuştu.Bu çerçevede sosyal donatıların, camilerin, okulların, her türlü alt yapının olacağı projeyi gerçekleştireceklerini anlatan Kurum, "Amacımız hızlı bir şekilde hem hasar tespit çalışmalarını tamamlamak hem de vatandaşlarımız için sağlam, güvenli konutların inşasına başlamaktır. Bu çerçevede bakanlıklarımızla koordineli şekilde çalışmaktayız." dedi.