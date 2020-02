Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'daki çalışmalara ilişkin son durumu değerlendirdi...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'inin tamamlandığını belirterek, "İnşallah yarın itibarıyla hasar tespitin büyük bölümünü tamamlamış olacağız." dedi.Bakan Kurum, Mustafa Paşa Mahallesi'nde drone ile yapılan çekimler ve lazer tarayıcılarla gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.İlde yürütülen çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Kurum, bugün itibarıyla Elazığ'daki hasar tespit çalışmalarında 150 yıkık, 4 bin 552 ağır, 1779 orta hasarlı bina tespit edildiğini bildirdi.Kurum, "Yaklaşık 40 bin binamızın tespitini yaptık. Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah yarın itibarıyla hasar tespitin büyük bölümünü tamamlamış olacağız." diye konuştu.Sivrice ve Maden ilçe merkezlerinde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, köylerinde ise tespitin devam ettiğini anlatan Kurum, il genelinde ağır hasarlı 107 binanın yıkımını tamamladıklarını aktardı.10 bin konutluk proje çalışmasına başlandıBakan Kurum, şöyle devam etti:"Sürsürü Mahallesinde yıkım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Bütün binalar yıkıldı. Hızla Abdullah Paşa ve Mustafa Paşa mahallelerinde yerinde yapacağımız, il için çok önemli olduğunu düşündüğümüz kentsel dönüşüm çalışmasını sürdürüyoruz. Bu alanlarda hem yerden hem de drone ile havadan tespitler yapıyoruz. Bu sayede çatılarda ve binaların göremediğimiz alanlarındaki hasarı drone ile tespit ediyoruz. Drone hassas veri vermekte."Elazığ'da belirledikleri Yemişlik, Zafran ve Çatalçeşme mevkisindeki rezerv alanlarda toplamda 10 bin konutluk proje çalışmasını başlattıklarını dile getiren Kurum, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerindeki proje çalışmalarında sona gelindiğini, hızlı şekilde kalıcı konutlarla ilgili çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.Acil yıkılması gereken bina sayısı 441Depremden en çok etkilenen mahallelerin Mustafa Paşa ve Sürsürü olduğunu, Abdullah Paşa Mahallesi'nde de yapı stokunun oldukça kötü olduğunu vurgulayan Kurum, "2 bin konutluk bir yapı stoku var. Akşam vatandaşları orada da bilgilendireceğiz. Hızlı şekilde bu çalışmaları yapıp, kalıcı konutların inşallah inşasını yapacağız." diye konuştu.Kurum, Mustafa Paşa'da iki enkazın bulunduğunu, vefat eden vatandaşların olduğunu hatırlatarak, burada da yıkım çalışmalarının devam ettiğini aktardı."Bu alanda 30 binanın acil şekilde yıkımını gerçekleştirdik. 100 bina yıkımı yapacağız. Bu yıkımları gerçekleştirip, inşallah şubat ayı sonu, mart ayı başında da inşa faaliyetleri tüm belirlediğimiz alanlarda başlayacak." diyen Kurum, vatandaşların yaralarını hızlı şekilde saracaklarını kaydetti.Kurum, acil yıkılması gereken 441 bina olduğuna dikkati çekerek, önceliklerinin kentsel dönüşüm alanları ve ağır hasarlı binaların yıkımı olduğunu vurguladı."4 bin 600 bina Elazığ genelinde yıkılacak""Elazığ genelinde ağır hasarlı, yıkık binaların toplamı 4 bin 600. 4 bin 600 bina Elazığ genelinde yıkılacak." ifadelerini kullanan Kurum, drone ve lazer tarayıcıların yürütülen çalışmalara sunduğu katkıya ilişkin şöyle konuştu:"Bina enkazları çalışmasında da lazer tarayıcıları kullanmıştık. Lazer tarayıcılar saniyede 2 milyon nokta atabiliyor. Binanın fotoğrafını lazerle çıkarabilen, binadaki hassasiyeti, yıkılma tehlikesi olup olmadığını, eğilme, enkaz çalışmasına zarar verecek bir durum olup olmadığının tespitini lazer tarayıcılarla anbean takip ediyoruz. Drone ile de enkaz sahası etrafında, deprem sahasında uçuş yapıp hangi bölgelerde etkilenme, ağır hasar var, hızlı şekilde tespit yapıp, o tespitleri, verileri Bakanlığın Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü haritasına işliyoruz. O harita çerçevesinde de çalışmaları o alana yoğunlaştırıyoruz. Hangi alana deprem zarar vermişse, drone ile yapılan çekimlerle o alana yoğunlaşarak, çalışmalarımızı daha süratle yapabilme imkanına sahibiz."Kurum, inşa edilecek bina sayısına ilişkin çalışmaların hasar tespiti neticesinde netleşeceğine işaret ederek, "Görünen o ki; sosyal konut sayısını da artıracağız bölgede. Daha önce açıkladığımız 1400 sosyal konutu, Elazığlı vatandaşlarımızın bu bölgede hak sahibi olabilmesi imkanını, sayı olarak sosyal konutta da artıracağız. Şu an itibarıyla hemen hemen 15 bin bağımsız bölümü hem rezerv hem kentsel dönüşüm alanı hem de sosyal konut olmak üzere başlatmış durumdayız. İhtiyaç ne kadar çıkarsa, ihtiyaç kadar rezerv alanlarının sayısını artıracağız." şeklinde konuştu.Lazer tarayıcılar ve drone görüntüleri ile günlük kıyaslama yapılıyorÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can ise insansız hava aracı ve 2 drone ile ağır hasarlı, risk görülen yerlerde her 10 dakikada bir ölçüm yaptıkları bilgisini verdi.Can, bu ölçümlerle 12 saatte bir kıyaslama yaptıklarını dile getirerek, "Lazer tarayıcı cihazımız yine acil yıkılacak yapıların olduğu bölgelerde tarama yapıyor. 2 mobil laboratuvarımız depremzedelerin yerleştirilmesi planlanan alanlarda deneysel olarak inceleme yapıyor. Lazer tarayıcılar ve drone ile gün gün kıyaslama yaparak, herhangi bir sapma olup olmadığını tespit ediyoruz. Çünkü yıkımın yarattığı titreşimler ile artçı sarsıntılar bir eğime neden olabilir, bunu tespit ediyoruz." ifadelerini kullandı.