Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Erzurum'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
yapılan kentsel dönüşüm projelerini incelemek üzere Erzurum
'a geldi.
Bakan Kurum Palandöken
dağında ki bir otelde Erzurum Valisi Okay Memiş
, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu
ve İlçe Belediye Başkanları ile bir araya geldi.
Toplantıda Erzurum'da yapılan kentsel dönüşüm projeleri ve çevre düzenlemeleri hakkında bilgi aldı.
Bakan kurum toplantının ardından Erzurum'da kentsel dönüşüm projeleri devam eden Kale
ve çevresi kentsel dönüşümü, Kavakkapı kentsel dönüşümü, Sancak konutları kentsel dönüşümü, Mavişehir
kentsel dönüşümü, Obakent kentsel dönüşümü, Kayıkonutları kentsel dönüşümü ve Mumcu kentsel dönüşümü alanlarında incelemelerde bulunacak. - ERZURUM
Palandöken,Murat Kurum,Erzurum
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:39