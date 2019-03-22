Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Gençlerle Buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da gençlerle bir araya geldi.<br><br>Kurum, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da yapacağı miting için Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda incelemelerde bulundu.<br><br>İncelemelerin ardından gençlerle bir araya gelen Kurum, gençlere ve vatandaşlara baklava ikram etti.<br><br>Daha sonra Kurum, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları'nca Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın seçim çalışmalarında kullanılması için hazırlanan 'Murat 124' marka otomobile bindi.<br><br>Gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kurum'a Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı eşlik etti.