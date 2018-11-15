Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum İzmir'de

15 Kasım 2018 Perşembe 14:17



15 Kasım 2018 Perşembe 14:17

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Üniversitesinin ihtiyacını giderecek inşai faaliyetlere başlayacaklarını söyledi.Ege Üniversitesini ziyaret eden Kurum, senato salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, bilim insanlarının milli değerleri gelecek nesillere aktaracak elçiler olduğunu belirtti.Ülkelerin refah seviyelerinin bilim düzeyi ile arttığına işaret eden Kurum, Ege Üniversitesinin de dünya üniversitesi olma yönündeki çabalarını desteklediklerini dile getirdi.Kurum, üniversitenin bilim, sanat ve kültür faaliyetlerinin artması için hazineye, üniversiteye ait veya atıl durumdaki arazileri de kapsayan çalışma başlatacaklarına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:"Şehrin mimarisine, kültürüne uygun bir proje geliştireceğiz, hastaneyi, laboratuvarları yenileyeceğiz. Hocalarımızın daha iyi eğitim verebilmesi adına ne yapılması gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız. Ege Üniversitesinin dünya üniversitesi olma yolunda altyapısını hazırlayacağız. Hocalarımız daha iyi eğitim verebilsinler. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyorsak bilgiyi yurt dışına göndermemiz gerekiyor. Türk milleti olarak bir olmamız gerekiyor."Bakan Kurum, 15 Temmuz'da milletin bir olduğunu ve kendilerine güvendiğini hatırlatarak, "Bizim de üzerimize düşen milletimize, hocalarımıza bu imkanı verebilmektir. Ege Üniversitesi ile protokol gerçekleştireceğiz. Üniversitenin ihtiyacını giderecek inşai faaliyetlere başlayacağız." dedi.Projelerin master planlarını hazırladıklarını anlatan Kurum, 2019'da çalışmaların başlatılacağını ve etap etap tamamlanacağını kaydetti.Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi vererek dünya üniversitesi olma yolunda ilerlediklerini, inşai ve teknik sorunların da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle giderileceğine inandıklarını söyledi.Toplantıya İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra dekanlar da katıldı.