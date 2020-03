Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Konya'da yurt yerleşkesi açılışına katıldı Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülke genelinde 72 bin öğrenci kapasiteli yurt, 1100 okul inşa ettik. Öğrencilerimizin gönüllerince spor yapabileceği 1000'e yakın spor salonunu da gençlerimize armağan ettik. Yurtlarımızın yatak kapasitesini 677 bine çıkarttık. İnşallah bu sayıyı önümüzdeki yıllarda 865 bine kadar çıkaracağız." dedi.Kurum, Selçuklu ilçesi Bosna-Hersek Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Yurt Yerleşkesi'nin açılış töreninde, yerleşkenin inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.Yerleşkenin Konya için hayırlı olması temennisinde bulunan Kurum, şunları kaydetti:"Mehmetçiğimiz, yüzyıllar boyunca bu coğrafyada hakkın, iyiliğin, adaletin temsilcisi olmuştur. İnsanlığın huzuru ve selameti için can vermişlerdir. Coğrafyamızın kaderi, barut kokusu değildir, kan ve gözyaşı değildir. Mazimizde yüzlerce yıl boyunca yeryüzünde barışı, iyiyi, güzeli, vicdanı ve adaleti yaşatmak vardır. Coğrafyamıza yeniden huzuru, istikrarı, güveni, mutluluğu getirecek olanlar ise bizleriz, siz gençlerimizsiniz. Öğrenen, üreten gençler olmalısınız, tarihini bilen, vatanına ve milletine bağlı, milletine ve ülkesine sevdalı gençlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.Mazlum coğrafyaların, Türk İslam dünyasının size ihtiyacı var. Bunu asla unutmayınız. 'Türkiye beklenendir.' ve sizleri her zaman birileri bekliyor olacak."Kurum, Bakanlık olarak yaptıkları projelere değinerek, 19 üniversiteyle birçok önemli protokole imza attıklarını belirtti.Birçok üniversite binası ve derslik inşa ettiklerini hatırlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:"En son Marmara Üniversitesi için Cumhurbaşkanımızın adıyla anılacak külliye projemizin temelini attık. Yine ülke genelinde 72 bin öğrenci kapasiteli yurt, 1100 okul inşa ettik. Öğrencilerimizin gönüllerince spor yapabileceği 1000'e yakın spor salonunu da gençlerimize armağan ettik. Yurtlarımızın yatak kapasitesini 677 bine çıkarttık. İnşallah bu sayıyı önümüzdeki yıllarda 865 bine kadar çıkaracağız.Bize göre barınma ihtiyacı olmadığı için eğitimine devam edemeyen hiçbir öğrencimiz kalmamalı. Öğrencilerimize yurt imkanını eksiksiz olarak vermeliyiz.""FETÖ unsurlarını tamamen temizledik"Kurum, yurtta kalacak öğrencilerin rahat ve konforlu barınma ve eğitim imkanı bulacağını vurguladı."Toplam maliyeti yaklaşık 19 milyon lira ve 17 bin metrekare alan üzerine inşa edilen bu yurdumuz, 250 odası ile 1000 öğrencimizin barınma ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak." diyen Kurum, şunları kaydetti:"Öğrencilerimizin sadece barınma ihtiyacına değil, sosyal ihtiyaçlarına da cevap verecek. Tabii yurdumuzun bir özelliği de isminin 15 Temmuz olması. Bu tarihi hiçbir zaman unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Aziz milletimiz, gençlerimiz tanklara, uçaklara, ağır silahlara karşı göğsünü siper etmiş, bu uğurda 251 şehit vermiş, ihanet şebekesinin planlarını tamamen bozmuştur. Hain FETÖ, üniversitelerimizde de öğrenci yurtlarımızda da yapılanmış, milletimizin hayır hasenat konusundaki duygularını, hassasiyetini istismar etmiştir.Bu milletin duygularını, 'eğitim' adı altında, kendilerine tabi mankurtlaşmış bireyler yetiştirmek için kullanmışlardır. Şimdi artık okullarımızda, üniversitelerimizde FETÖ unsurlarını tamamen temizledik."Ankara'dan Konya'ya bisiklet yoluBakanlık olarak öğrencileri mutlu edecek projeler yaptıklarını dile getiren Kurum, "Ankara'dan başlamak üzere Mogan Gölü, Tuz Gölü, Aksaray, Konya rotasını kapsayan bisiklet yolu ağı için çalışmalarımızı başlattık. Artık Konya'da öğrenim gören kardeşlerimiz bu bisiklet yollarında gönüllerince bisiklet sürebilecekler, Konya'yı boydan boya bisikletleriyle geçebilecekler." diye konuştu.İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun okuduğu duanın ardından yerleşkenin açılışı gerçekleştirildi.Açılışa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, belediye başkanları, milletvekilleri, rektörler ile çok sayıda kişi katıldı.