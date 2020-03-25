Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Politika ››Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hazine... - Haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hazine...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır.

25.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:12
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Murat Kurum, Türkiye, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

13:02: Erzurum'da 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı - Haberler 13:02: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Haberler 13:01: Yağmur kazaya yol açtı: 1 yaralı - Haberler 13:01: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 205'inci gününde - Haberler 13:00: Nevşehir'in Akarca Köyü'nün kadınları el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor - Haberler 12:47: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi - Haberler 12:43: Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor - Haberler 12:14: Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil - Haberler 11:57: Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim - Haberler 11:51: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi - Haberler 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın