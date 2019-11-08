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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum millet bahçelerini inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eski stadyumun yerine yapılan millet bahçesi ile Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'ne yapılacak millet bahçelerini yerinde inceledi.

08.11.2019 18:59 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:05 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum millet bahçelerini inceledi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eski stadyumun yerine yapılan millet bahçesi ile ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'ne yapılacak millet bahçelerini yerinde inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İl değerlendirme toplantısının ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret eden Kurum, ardından eski stadyumun yerine yapılan millet bahçesini inceledi. Yetkililerden bilgi alan Kurum, ardından Soğanlı Mahallesi'ndeki 110 dönüm alana yapılacak millet bahçesini gezdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'dan bilgi alan Kurum, tamamlandığında bölgeye ve Bursalılara hitap edecek yer olacağını söyledi. Bursa'da 3 tane millet bahçesi olacağını vurgulayan Kurum, "Bulunduğumuz alanda gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız 7 gün 24 saat vakit geçirecek. Kıraathanemizde gençlerimiz ücretsiz etkinliklerden yararlanacak. Bu alanın yanında Soğanlı'da TOKİ eliyle 500 konut yapacağız. Geriye kalan binaları da dönüştüreceğiz. Hemen yanında Botanik Parkımız var. Botanik Parkımız'da da korunan alanların miktarını arttırdık. İçerisindeki yerleşim alanlarının dışında hiçbir değişiklik yapmadık" dedi. - BURSA

Murat Kurum, Osmangazi, AK Parti, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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