Bakan Kurum'dan Sakarya'da meydana gelen deprem sonrası ilk açıklama

Sakarya'nın Hendek ilçesinde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İlk aldığımız bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil" dedi.

Kandilli'den Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Sakarya Hendek'te 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise, saat 16.08'de Hendek'te 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

HALKTA PANİĞE NEDEN OLDU

Hendek'te meydana gelen deprem farklı ilçelerde de hissedildi. Yerin yaklaşık 9 buçuk kilometre altında meydana gelen 4,7 büyüklüğünde deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgilere göre, depremin büyüklüğünün 4,7 ve yerin 9 buçuk kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi. Deprem Hendek'in yanı sıra bölge ilçelerde de hissedildi.

Deprem anında korkarak dışarı çıktığını belirten Birol Özkurt, "Ben Adapazarlıyım, emekliyim. Biraz önce bir sallantı oldu. Çoğu kişi sallantıyı hissetti. Evdekiler beni aradı ve deprem olduğunu söyledi onlar da hissetmişler, baya bir sallandık. 1999 depreminde yaşadıklarımızı aynı yaşamış gibi hissettik. Herkes sokağa çıktı, herkes tedirgin halde" dedi.

KAYMAKAM: CAN KAYBI YOK

Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Şu ana kadar bildirilen herhangi bir can kaybı ve hasar yok. Olayın verdiği tedirginlikle insanlar evlerinden çıktı haliyle. Şu an itibarıyla kontrollerimizi yaptık, herhangi bir olumsuz yok." diye konuştu.

Bu arada deprem anı, bir giyim mağazasının güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, deprem sırasında vatandaşların dışarı kaçması yer alıyor.

BAKAN KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk aldığımız bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA