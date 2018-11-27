Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Star Şehir Buluşmaları" Toplantısına Katıldı

- ATO Meclis Salonu'nda Star Şehir Buluşmaları toplantısı</br>Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u karşılaması</br>Gürsel Baran'ın Bakan Murat Kurum'u ağırlaması</br>Ziyaretten görüntüler </br>Bakan Murat Kurum'un salona gelişi ve konuşması</br>Bakan Murat Kurum'un kürsüden ayrılması</br>Star Şehir Buluşmaları toplantısından katılımcı detayları</br>Söyleşiden görüntüler ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Meclis Salonunda Star Şehir Buluşmaları toplantısına katıldı. (3)