27 Kasım 2018, 22:36
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Star Şehir Buluşmaları" Toplantısına Katıldı

- ATO Meclis Salonu'nda Star Şehir Buluşmaları toplantısı Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u karşılaması Gürsel Baran'ın Bakan Murat Kurum'u ağırlaması Ziyaretten görüntüler Bakan Murat Kurum'un salona gelişi ve konuşması Bakan Murat...

- ATO Meclis Salonu'nda Star Şehir Buluşmaları toplantısı
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u karşılaması
Gürsel Baran'ın Bakan Murat Kurum'u ağırlaması
Ziyaretten görüntüler
Bakan Murat Kurum'un salona gelişi ve konuşması
Bakan Murat Kurum'un kürsüden ayrılması
Star Şehir Buluşmaları toplantısından katılımcı detayları
Söyleşiden görüntüler ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Meclis Salonunda Star Şehir Buluşmaları toplantısına katıldı. (3) Ankara Ticaret Odası,Star,Murat Kurum
27 Kasım 2018 Salı 22:36