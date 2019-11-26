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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (Termik Santrallere İlişkin): "Yasada altı ay içinde atılmayan...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (Termik Santrallere İlişkin): "Yasada altı ay içinde atılmayan adımları Bakanlıklar olarak resen atıp, bu tedbiri kendimiz alıp, doğayı koruyacak adımı atacağız"ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yasada altı ay içinde termik santrallere...

26.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:21
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (Termik Santrallere İlişkin): "Yasada altı ay içinde atılmayan adımları Bakanlıklar olarak resen atıp, bu tedbiri kendimiz alıp, doğayı koruyacak adımı atacağız"
ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yasada altı ay içinde termik santrallere deki filtrelemeye ilişkin adımları santrallerin atması gerekiyor. Eğer etmezlerse, altı ay içinde atılmayan adımları Bakanlıklar olarak resen atıp, bu tedbiri kendimiz alıp, doğayı koruyacak adımı atacağız" dedi.
Kurum, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorusunu cevapladı. Kurum, termik santrallerin çevre mevzuatına uyma zorunluluğuna ilişkin soruya, "Bu konuda 2020 başına kadar süreyi veren AK Partimizin de dahil olduğu tüm milletvekilleri. Bu sürecin sonunda bazı santrallerde yenileme oldu, bazıları bu ilişkin adımlar atmadılar. Yasada altı ay içinde termik santrallere deki filtrelemeye ilişkin adımları santrallerin atması gerekiyor. Eğer etmezlerse, altı ay içinde atılmayan adımları Bakanlıklar olarak resen atıp, bu tedbiri kendimiz alıp, doğayı koruyacak adımı atacağız. Biz bunları 2022'ye kadar bekleme gibi bir durum söz konusu değil. İlave bir altı ay vermiş olacağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (Termik Santrallere İlişkin):

Murat Kurum, Politika

Kaynak: İHA


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