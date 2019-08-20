Haberler» Güncel» Haber

Son dakika! Bakan Kurum: Yanan ormanlarımız imara açılmayacak

Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yanan ormanlarımızın imara açılmasının söz konusu olamayacağını söyledi.

20.08.2019 15:28
Son dakika! Bakan Kurum: Yanan ormanlarımız imara açılmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yanan ormanların imara açılacağını dair iddialar hakkında çok net konuştu. Kurum, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Kurum, şöyle konuştu:

"YIKILMASI GEREKİYOR"

"İmara aykırı yapılan yapıların yıkılması gerekiyor. Yalıkavak'ta 75 yapı mühürlendi. Gölköy'de 116 yapı durduruldu. Bin 611 konut, 4 otel inşaatı durduruldu."

'SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Bakan Kurum, bir soru üzerine yanan ormanların imara açılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Son dakika! Bakan Kurum: Yanan ormanlarımız imara açılmayacak

Murat Kurum, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:06   Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldı
16:06   Borsa kotundan çıkarılacak İzocam'dan pay sahiplerine duyuru
16:06   Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği iddiası
16:05   "Ben artık burada yeşilliği göremem" - İZMİR
16:04   Afyonkarahisar'da jandarmadan 5 çocuğa bisiklet
16:04   Şanlıurfa'da çinicilik sanatı yaşatılmaya çalışılıyor
16:04   HDP EŞ GENEL BAŞKANI PERVİN BULDAN'DAN AÇIKLAMA