Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımıza bağlı birimle alt ve üst yapı anlamında 34 ilden 270 personelle görev yapıyoruz. AFAD'a bildirilen hasarlı bina talebine ilişkin 611 taleple karşı karşıyayız. Bu talepleri bu akşam itibarıyla bitirmiş olacağız. 80 kamu binamızda inceleme yaptık. 55 okul, 9 hastane ve diğer kamu binalarında tespit yaptık. 14 okulda daha detaylı tespit yapılması için arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Hafta sonu bu tespitler de tamamlanacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA