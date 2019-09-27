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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımıza bağlı birimle alt ve üst yapı anlamında 34...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımıza bağlı birimle alt ve üst yapı anlamında 34 ilden 270 personelle görev yapıyoruz.

27.09.2019 19:35
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımıza bağlı birimle alt ve üst yapı anlamında 34 ilden 270 personelle görev yapıyoruz. AFAD'a bildirilen hasarlı bina, talebine ilişkin 611 talebiyle karşı karşıyayız. Bu talepleri bu akşam itibariyle bitirmiş olacağız. 80 kamu binamızda inceleme yaptık. 55 okul, 9 hastane ve diğer kamu binalarında tespit yaptık. 14 okulda daha detaylı tespit yapılması için arkadaşlarımız çalışıyoruz. Hafta sonu bu tespitlerde tamamlanacak" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,

Murat Kurum, AFAD, Genel

Kaynak: İHA

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