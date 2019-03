Kaynak: İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır""TOKİ Başkanlığımız tarafından 67 ilimizde inşa edeceğimiz 50 bin sosyal konut projemizi başlattık""Proje alanımıza bin 800 adet ağaç dikimi gerçekleştireceğiz""Ankara İmrahor Vadisi 1. Etap Millet Bahçesi Ankaramızın yeni akciğeri olacak""Hedefimiz yılda en az 300 bini konutu dönüştürmek"ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Mamak Kentsel Dönüşüm 548 Adet Konut Temel Atma Törenine katıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kurum, "31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mamak'ta gerçekleştirilen İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Mamak Kentsel Dönüşüm 548 Adet Konut Temel Atma Törenine katıldı. Bakan Kurum, Kasım ayında Mamak'a gerçekleştirdiği ziyarette, Mamak Dutluk Mahallesindeki vatandaşlarının kentsel dönüşüm taleplerini kendisine ilettiklerini kaydederek, "Özellikle Mehmet amcamız kendisi de şu an temel atma törenimizde diye biliyorum, bu talebini bize dile getirmişti. Ben de Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak kendisine burada bir söz vermiştim. En geç altı ay içinde burada temel atacağız demiştim. Bu sözümüzün üzerinden yaklaşık 4 ay geçti. Şimdi burada verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı."Proje alanımıza bin 800 adet ağaç dikimi gerçekleştireceğiz"Kurum, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin başlatılan kısmının yatırım bedelinin yaklaşık 140 Milyon TL olduğunu belirterek, proje alanına bin 800 adet ağaç dikimi gerçekleştirileceğini vurguladı. Vatandaşların doğayla barışık konutlarda oturacaklarına dikkat çeken Kurum, "Bugün Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yer alan 9 bin 200 konutun 548'inin temel atma törenini büyük bir coşkuyla gerçekleştiriyoruz. Projemizin başlattığımız kısmının yatırım bedeli yaklaşık 140 Milyon TL. Proje alanımıza bin 800 adet ağaç dikimi gerçekleştireceğiz. Böylece yeşil için de doğayla barışık konutlarda oturacaksınız. Ayrıca projede yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve rekreasyon alanları da tasarlayarak daha yaşanılabilir ve konforlu alanlar oluşturacağız. İnşallah en kısa zamanda konutlarımızı bitirerek, vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız" şeklinde konuştu."TOKİ Başkanlığımız tarafından 67 ilimizde inşa edeceğimiz 50 bin sosyal konut projemizi başlattık"Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi mahallelerinde tamamlanma aşamasına gelen konutlardan 600 adetinin vatandaşlara verilmek üzere, Büyükşehir Belediyemizle bir protokol imzaladıklarını açıklayan Kurum, Mutlu mahallesinde yer alan 61,6 hektar büyüklüğündeki alanı da Riskli Alan olarak ilan ettiklerini dile getirdi. Çevre ve şehircilik alanında Ankara'ya yaklaşık 36 milyarlık yatırım kazandırdıklarının altını çizen Kurum, şöyle devam etti: "Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi mahallesi projesini bu yıl sonunda bitiriyoruz. Bin 120 hak sahibimize, projemiz bitene kadar kira yardımı yapmaya devam edeceğiz.Ayrıca, Mutlu mahallesinde yer alan 61,6 hektar büyüklüğündeki alanı Riskli Alan olarak ilan ettik. Bu alandaki gecekondular yıkılarak, yatay mimariyi yansıtan, mahalle kültürümüzü ortaya çıkaran bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu alanda 2559 adet konut yanında park, okul, sağlık gibi sosyal donatı alanları inşa edeceğiz. Çevre ve şehircilik alanında Ankaramıza yaklaşık 36 milyarlık yatırım kazandırdık. Yine yaklaşık 9 Milyarlık yatırımımız da devam ediyor. Bakanlığımıza bağlı TOKİ eliyle Ankara'da bugüne kadar 94 bin 958 konut uygulaması başlattık. Bu konutların 84 bin tanesini tamamladık, 11 bininin yapımı devam ediyor. Ayrıca TOKİ Başkanlığımız tarafından 67 ilimizde inşa edeceğimiz, 50 bin sosyal konut projemizi başlattık. Vatandaşlarımızın talep sayısı bugün itibariyle 250 Bine ulaştı. Bu proje kapsamında Ankara'da da 2 bin 934 konut yapacağız. Konutlarımızı Sincan, Yenimahalle Yakacık, Saraycık ve Ayaş 3. Etap'ta inşa edeceğiz. Ankara için en düşük taksit bedelini 473 lira belirledik. Kira öder gibi ev sahibi olabileceksiniz.""Ankara İmrahor Vadisi 1. Etap Millet Bahçesi Ankaramızın yeni akciğeri olacak"TOKİ'den ev almış 210 Bin vatandaşın, borçlarını 19 Nisan'a kadar kapatırlarsa yüzde 22 indirimden faydalanacaklarını kaydeden Kurum, uygulamanın 21 Mart tarihinde başlayacağını belirtti. Kurum, Kanal Ankara projesinin başlayacağını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. Biz de çalışmalarımıza başladık. Ankara yeni ve çok özel bir çehre kazanıyor. Kanal Ankara projesini başlatıyoruz. Temelini attığımız İmrahor Vadisi Millet Bahçesiyle projenin ilk etabını gerçekleştirmiş oluyoruz. Ankara'nın güneyinde Kanal Ankara, Millet Bahçesi, Mogan Gölü ve Türkiye'nin en büyük Arboretum ve botanik bahçesiyle yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda yeşil bir koridor oluşturuyoruz. Kanal Ankara'da sizler için su sporları, doğa sporları, seyir terası, engelsiz oyun alanı, piknik alanı, yürüme-bisiklet yolları, kültür ve konser alanları gibi aktivite bölümleri tasarlıyoruz. Ankaralı kardeşlerimiz için Ankara'nın kuzeyinde de, Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştireceğimiz Millet Bahçesi ile Ulus Melike Hatun Cami, Gençlik Parkı, 19 Mayıs Spor Kompleksi, Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Orman Çiftliği ve Ankarapark'ı kapsayan alanda yaklaşık 20 kilometrelik bir yeşil koridor daha oluşturuyoruz. 1 milyar liralık yatırımla Başkent'e kazandıracağımız bu iki yeşil koridorla Ankaralıların nefes alabileceği yaşam alanları oluşturacağız. Temelini attığımız Ankara İmrahor Vadisi 1. Etap Millet Bahçesi, 193 Bin 739 metre kare üzerine kurulacak ve Ankaramıızn yeni akciğeri olacak. Bu millet bahçesiyle beraber Başkentimize 63 bin 328 metre kare yeşil alan kazandıracağız. Millet bahçesinde hobi bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları ve piknik alanları olacak. Sadece Mamaklıların değil tüm Ankaralılarının hafta sonlarını geçireceği bir yaşam alanı haline gelecek" açıklamalarında bulundu."Hedefimiz yılda en az 300 bini konutu dönüştürmek""Ülke olarak deprem riski olan binaları bir an evvel dönüştürmek zorundayız" diyen Kurum, kentsel dönüşümün Türkiye için acil olduğunu dile getirdi. Kurum, "Ülkemiz depremden çok çekti. Yeni acılar yaşamak istemiyoruz. Çocuklarımız geleceğe umutla baksın istiyoruz. Ülke olarak deprem riski olan binaları bir an evvel dönüştürmek zorundayız. Bu anlamda Kentsel Dönüşüm Türkiye için acil ve elzem. Kentsel Dönüşüm terörle mücadele kadar önemli. Bakanlık olarak hem Mekansal Strateji Planımızı hem de Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizi açıkladık. Bu iki planla, şehirlerimizi üreten şehirlere dönüştüreceğiz. Çok daha güvenli, sağlıklı, kimlikli, yatay mimariye uygun şehirler inşa edeceğiz. Kentsel Dönüşümü sadece deprem riski taşıyan alanların dönüştürülmesi olarak görmüyoruz. Kentsel dönüşümü, tarihi ve kültürel alanları korumaya ve çarpık yapılaşmadan kurtulmaya dönük bir büyük hamle olarak görüyoruz. Kentsel Dönüşümü gerçekleştirirken, mahalle kültürümüzü yaşatmayı hedefliyoruz. Hedefimiz yılda en az 300 bini konutu dönüştürmek. Gelecek 20 yıl içinde Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon 700 bin konutu dönüştüreceğiz" dedi.31 Mart'ın millete hizmet etme aşkıyla hareket edenlerin zaferi olacağını vurgulayan Kurum, AK Partinin çeyrek asırdır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük bir yerel yönetimler hareketi olduğunu dile getirdi. Kurum, şehir mimarisiyle, yapacakları çevre düzenlemeleriyle, yeşil alanlarıyla, millet bahçeleriyle, alt yapısı ve üst yapısıyla, tüm ilçeleriyle Ankara'nın önümüzdeki 50 yıllık, 100 yıllık planlamasını hep birlikte gerçekleştireceklerini açıkladı."31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır"Cumhur İttifakının kusursuz bir şekilde ilerlediğini kaydeden Kurum, "Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli önümüze kurulan tuzakları birer birer bozarak yollarına devam ediyorlar, Türkiye'nin önünü açıyorlar, beka mücadelesine önderlik ediyorlar. Biz de illerimizi geziyoruz, milletimiz bizleri bağrına basıyor. Biz Cumhur İttifakını kurduk. CHP de illet ve zillet ittifakını kurdu, terör örgütünün siyasi uzantısıyla kol kola girdi. Kendileri ne kadar saklamaya çalışırlarsa çalışsınlar. Bölücü örgütün desteklediği partinin tüm üst düzey yöneticileri ittifak içinde olduklarını açıkladılar. 'Tüm CHP'li belediye başkanları HDP'nin oylarıyla seçildiklerini bilecek' diyerek meydan okuyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bu gizli ve kirli ittifakın alacağı cevabı Ankaralılar biliyor. Canla başla, beka anlayışıyla çalışmak, her kapıyı çalmak ve zillet ittifakına Türkiye'nin her yerinde seçimi kaybettirmek. 31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır. Bu beka mücadelesini biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. CHP Genel Başkanı, yerel seçim manifestosunda ne diyor? "Martın sonu bahar" olacakmış. Bu ülke, bu şehirler CHP döneminde hiç bahar gördü mü? Tabi ki Hayır! Bunların belediyecilik kariyeri de sıfır, karnesi de sıfır. Bunların dönemi 4Ç dönemi. Çöp, çamur, çukur, çarpık kentleşme. Sizin çöp, çamur, çukur, çarpık kentleşme belediyeciliğinizi sona erdiren AK Partidir" şeklinde konuştu.Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ)Başkanı Ömer Bulut da, mühendislik hizmetlerinden yoksun, plansız, afetlere karşı riskli ve yapı ömrünü tamamlamış konutların şehirlerin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, "Özellikle afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu şehirlerde, farklı ihtiyaçları ve değişimleri göz önüne alarak, yerel yönetimlerle işbirliği yapıyor; sürdürülebilir dönüşümü esas alan sosyal adaleti, sosyal bütünleşmeyi, yerel kalkınmayı, tarihi, kültürel mirası ve doğal çevreyi koruyan bütünleşik bir yaklaşım ile projeler geliştiriyoruz" açıklamasında bulundu."Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yılda dönüştüreceği 300 bin konutun yüzde 10 ile 15'i TOKİ tarafından yapılacaktır"16 yıl içinde üretilen 840 bin konutun, 145 bininin kentsel dönüşüm kapsamında üretildiğini kaydeden Bulut, şu anda 59 il ve 136 ilçede 165 Kentsel dönüşüm projesinin devam ettiğini belirtti. Bulut, bu yıl içinde 66 proje daha ilave edilecek olup, bu kapsamda 30-40 bin konutun daha ihalesinin planlandığına dikkat çekerek, "Böylece Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yılda dönüştüreceği 300 bin konutun yüzde 10 ile 15'i TOKİ tarafından yapılacaktır.Ankara İl genelinde ise TOKİ tarafından üretilen yaklaşık 95 bin konutun yüzde 43'ü, yani 40 bin konut kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilmiş ve edilmektedir. " dedi.Bulut, temeli atılacak Yeni Mamak 548 konutun ihalesinin de TOKİ tarafından yapılmış olup, 600 gün içerisinde bitirilmesi planlandığında vurgulayarak, "Bakanlığımız tarafından rezerv alan olarak ilan edilen Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi sınırları içinde bulunan 60 hektarlık bu bölgede, İdaremiz ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yapılacak olan projenin ihale bedeli 140 milyon TL'dir. İnşa edilecek bu konutların 476 adedi 3+1, 52 adedi 2+1, 20 adedi 1+1 olarak tasarlanmıştır.Proje bütününde yeşil alanlar büyük oranda yer alacak olup, toplamda 1.800 adet ağaç dikimi planlanmaktadır. Ayrıca projede yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve rekreasyon alanları da tasarlanmıştır" değerlendirmelerinde bulundu.TOKİ tarafından Ankara'da AKM Yerleşkesi, İmrahor Vadisi ve Cebeci Stadı olmak üzere üç Millet Bahçesinin planlandığını söyleyen Bulut, Ankara'nın bu projelerle büyük bir yeşil alana ve parklara kavuşacağını açıklayarak, özelikle eski Ankara'nın merkezinin önemli bir sosyal yaşam alanına dönüşeceğini dile getirdi. Bulut, Ankara'nın rekreasyon sisteminin en önemli halkasını oluşturan, Moğan-Eymir su sistemiyle bütünleşecek olan İmrahor Vadisi'nin 1. etabının ihalesi yapıldığını ve çalışmalara başlandığını kaydetti.Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan da, Mamak'ta insanca yaşamın birçok güzel hizmetlerinin ortay konulduğunu belirterek, kentsel dönüşümde alınması gereken mesafeler olduğunu ifade etti.Programa Kurum, Akdoğan ve Bulut'un yanı sıra, AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, Mamak Belediye Başkan Adayı Mesut Akgül de katıldı.Kurum ve diğer katılımcılar konuşmaların ardından, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Mamak Kentsel Dönüşüm 548 Adet Konut Temel Atma Töreni kapsamında düğmeye basarak çalışmaları başlattılar.