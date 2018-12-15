Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:47



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:47

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Kurum'u, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş karşıladı.Bakan Kurum, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Başkan Türel ile görüşen Kurum, basına kapalı gerçekleştirilen, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldı.