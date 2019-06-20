20.06.2019 15:32
Haberler» Güncel» Haber

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planımızı...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ay sonuna kadar Karadeniz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planımızı tamamlamış ve bu ay sonu veya önümüzdeki ayın ilk haftası açıklamış olacağız, diğer taraftan da Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ilimizde dere güzergahı üzerindeki şu an iklim değişikliği sebebiyle...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planımızı tamamlamış ve bu ay sonu veya önümüzdeki ayın ilk haftası açıklamış olacağız, diğer taraftan da Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ilimizde dere güzergahı üzerindeki şu an iklim değişikliği sebebiyle olmaması gereken binaların tespitini de bir ay içinde tamamlayacağız. İnşallah bu 4 ilimizde bu tespitleri yapıp vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarına taşıma sürecine ve yeni inşaatların yapım sürecine bu yıl içinde başlamak istiyoruz."
Kaynak: AA
Rize, Trabzon, Murat Kurum, Karadeniz, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:07 Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu
17:07 ADANA TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu
17:07 ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU 2
17:07 MALATYA ŞİDDETLİ YAĞIŞTAN ETKİLENEN İSTİNAT DUVARININ ÇÖKME ANI KAMERADA
17:07 SAMSUN SEL ANI KAMERADA
17:06 BAKAN SOYLU "MİDYATLILAR BULUŞMASI"NA KATILDI
17:06 Hatay'da elektrikli bisikletler denetlendi