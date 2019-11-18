Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini bildirdi.

Bakan Kurum, Gümüşhane'de Dipsiz Göl olarak anılan bölgenin doğal haline kavuşturulması için yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuyu yakından takip ettiğini ve gölün eski haline kavuşturulması için gerekli adımların atılması talimatı verdiğini belirten Kurum, göl ve çevresinin doğal haline kavuşturulması için üniversitelerden bilim insanlarının yer aldığı bilimsel bir kurulun oluşturulduğunu kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin göl ve çevresindeki çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Kurum, ilk etapta bölgede bilimsel çalışmaların yapılacağını, ardından da göl ve çevresinin bozulan yapısının eski doğal haline kavuşturulması için gerekli tüm adımları atacaklarını vurguladı.

Bakan Kurum, "Göl ve çevresi Doğal Sit Alanı ilan edilecek. Ayrıca Dipsiz Göl olarak anılan bölge ile doğusunda bulunan korunan alan da birleştirilerek ekolojik koridor oluşturulacak. Ekiplerimiz şu anda bölgede çalışmalarını sürdürüyor. En kısa sürede doğal haline kavuşturacağımız Dipsiz Göl, kuracağımız ekolojik koridorun en önemli parçası haline gelecek. Hedefimiz, gölü eski haline kavuşturarak gelecek nesillere aktarmak." dedi.

ÇALIŞMALAR KIŞ YAĞIŞLARINDAN ÖNCE YAPILACAK

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan ve manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl, özellikle kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

Müdahaleler sonucunda suyu tamamen boşaltılan gölde yapılan kazı sonucunda gölün taban ve kıyı toprak yapısının bozulduğu belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yapılan kazıyla tahrip edilen toprak yapısı doğal haline getirilecek, göl ve çevresinde bilimsel çalışma yürütülecek.

Gölün doğal haline getirilmesi için yapılacak çalışmalar kış yağışlarından önce gerçekleştirilecek.

Çalışmalar, gölün eski hidrojeolojik yapısının tekrar oluşturulmasını kolaylaştıracak. Gölün eski haline getirilmesi sonrasında doğal yapının kendini yenileyeceği tahmin ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu.

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğünce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün onayı ile 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.