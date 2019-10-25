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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Doğal sit alanlarımızda, yaylalarımızda, koylarımızda,...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Doğal sit alanlarımızda, yaylalarımızda, koylarımızda, kıyılarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele ediyoruz.

25.10.2019 12:12Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Doğal sit alanlarımızda, yaylalarımızda, koylarımızda, kıyılarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele ediyoruz. Tıpkı Kapadokya'da, Ayder'de, Uzungöl'de, Salda'da ve Bodrum'da olduğu gibi kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu çerçevede şu an bin 110 olan imar denetçi sayımızı 2 kat artırdık. 2 bin 100 imar denetçimizle kaçak yapılaşma ve imara, plana, ruhsata aykırı yapılaşmaları tespit ederek kararlı bir şekilde bu yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz."

Murat Kurum, Kapadokya, Uzungöl, Bodrum, Güncel

Kaynak: AA

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