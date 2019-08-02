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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Hem Ayder Yaylası'nı hem Uzungöl'ü koruyacak, oradaki...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Hem Ayder Yaylası'nı hem Uzungöl'ü koruyacak, oradaki kaçak yapılaşmanın önüne geçecek, kaçak yapılaşmaların yıkılması ve oradaki doğanın korunması amacıyla da projeler geliştiriyoruz.

02.08.2019 14:37 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Hem Ayder Yaylası'nı hem Uzungöl'ü koruyacak, oradaki kaçak yapılaşmanın önüne geçecek, kaçak yapılaşmaların yıkılması ve oradaki doğanın korunması amacıyla da projeler geliştiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar Ayder'imizde bu uygulamaya fiilen başlamış olacağız. İnşallah 2020'de de Uzungöl'ümüzde başlayacağız. Ülkemizde korunması gereken ne kadar alan varsa o alanları ilk önce koruma altına alacağız ve akabinde de ihya edilmesi gereken alanları da ihya ederek vatandaşlarımıza sunmak amacıyla bu projeleri geliştiriyor olacağız."

Murat Kurum, Uzungöl, Güncel

Kaynak: AA

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