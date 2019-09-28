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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İstanbul depremi) Toplamda 10 bin toplanma alanımız var....

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İstanbul depremi) Toplamda 10 bin toplanma alanımız var. Bu alanlar da sürekli güncelleniyor ve güncellenmeye de devam edecek.

28.09.2019 15:06Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " ( İstanbul depremi) Toplamda 10 bin toplanma alanımız var. Bu alanlar da sürekli güncelleniyor ve güncellenmeye de devam edecek. 81 ilde Millet Bahçesi projemiz var. Bu Millet Bahçeleri projesi aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımız toplanma alanıdır. İlçelerimizde birçok kamu kuruluşu binası, okulların İstanbul'da yüzde 92'si yenilenmiş durumda. Bahçeleri bile toplanma yerleridir. İstanbul'un bu noktada herhangi bir eksikliği yoktur."

Millet Bahçeleri, Murat Kurum, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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