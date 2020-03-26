Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz.
26.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:34
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Koronavirüs, Murat Kurum, Ekonomi