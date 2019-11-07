Haberler » Güncel » Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde temaslarda bulundu.

07.11.2019 19:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:34 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ta
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde temaslarda bulundu.
İlçe Belediye Başkanı Ali Bektaş'ı ziyaret eden Kurum, belediye anı defterini imzalamasının ardından Bektaş'tan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 6 ay önce kenti ziyaret ettikleri kentin ihtiyaçları için yapılması gereken işleri konuştuklarını belirterek, yeni projeleri tartışmak ve yerinde görmek için Zonguldak'a geldiğini söyledi.
Kozlu'ya her türlü desteği vereceklerini ve Başkan Ali Bektaş'ın her zaman yanında olacaklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:
"Zonguldak'ın tüm ilçelerinde bütün vatandaşlara hitap etmek, hepsinin gönlüne kalbine girebilmek için projelerimizi inşallah tüm ekibimizle, teşkilatımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimizle, biz de Ankara'da genel müdürlerimiz ve başkanlarımızla her türlü desteği vereceğiz. Zonguldak'ı hak ettiği noktaya getirebilmek adına hızlı ve kararlı şekilde adımlarımızı atacağız."

Murat Kurum, Ali Bektaş, Zonguldak, Kozlu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:35   Belediye personelinden kan bağışına destek
19:40   Sarıkamış deniz şehitleri anıldı
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:38   10 CHP'li, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten yargılanacak
19:38   Bakan Akar, Bağdadi'nin öldürülmesinde ABD ile Türkiye'nin askeri ve istihbari alanda iş birliği...
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
18:12   Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
18:05   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da açıkladı: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
7.11.2019 19:41:53