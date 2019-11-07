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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde temaslarda bulundu.

07.11.2019 20:17 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:19
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde temaslarda bulundu.
İlçe Belediye Başkanı Ali Bektaş'ı ziyaret eden Kurum, belediye anı defterini imzalamasının ardından Bektaş'tan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 6 ay önce kenti ziyaret ettikleri kentin ihtiyaçları için yapılması gereken işleri konuştuklarını belirterek, yeni projeleri tartışmak ve yerinde görmek için Zonguldak'a geldiğini söyledi.
Kozlu'ya her türlü desteği vereceklerini ve Başkan Ali Bektaş'ın her zaman yanında olacaklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:
"Zonguldak'ın tüm ilçelerinde bütün vatandaşlara hitap etmek, hepsinin gönlüne kalbine girebilmek için projelerimizi inşallah tüm ekibimizle, teşkilatımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimizle, biz de Ankara'da genel müdürlerimiz ve başkanlarımızla her türlü desteği vereceğiz. Zonguldak'ı hak ettiği noktaya getirebilmek adına hızlı ve kararlı şekilde adımlarımızı atacağız."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ta

Murat Kurum, Ali Bektaş, Zonguldak, Kozlu, Güncel

Kaynak: AA


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