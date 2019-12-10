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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinden çöken binaya inceleme

Konya'da iki katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ankara ve Konya'dan ekipler de enkazda incelemelerde bulundu.

10.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:42Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinden çöken binaya inceleme
'da iki katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ve Konya'dan ekipler de enkazda incelemelerde bulundu.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez ilçesi Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokak'ta bulunan ve tescilli bina olduğu öğrenilen iki katlı kerpiç evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yığma kerpiç olarak inşa edilen eski yapıda, eğimli araziye yapılan ve zaman içerisinde yorulan çatı ve döşeme yükünü taşıyan yığma duvar yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte toprak çatı da yapı içerisine çöktü. Çöken binada bulunan Sultan Dakım (62) ile torunları Muhammet Dakım (16) ve Bektaş Dakım (4) hayatını kaybetti. Olaydan sonra Ankara'dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen ve ekipler ile Konya İl Müdürlüğü ekipleri da incelemelere başladı ve iki ev tahliye edildi.

Bakan Kurum'dan başsağlığı mesajı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansına (COP25) katılmak üzere bulunduğu İspanya'dan Twitter'de yayınladığı mesajla hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Bakan Kurum, mesajında şunları kaydetti:

"Konya'da Akçeşme Mahallesi'ndeki iki katlı bir binanın çökmesiyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bölgeye intikal eden Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüze ve Konya İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tespitlerine başladı ve 2 ev tahliye edildi." - KONYA

Karatay, Ankara, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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