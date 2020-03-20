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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla'da 138 kaçak yapıyı yıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla'da kaçak olduğu belirlenen 138 yapıyı yıktı.

20.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:44
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla'da 138 kaçak yapıyı yıktı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla 'da kaçak olduğu belirlenen 138 yapıyı yıktı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Muğla'da yakından takip ettiği kaçak yapıların yıkımının devam ettiği belirtildi.
Muğla'da imar barışından faydalanan yapıları bakanlık müfettişleri ve imar denetçilerinin, dijital ikiz programı ile incelediği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda, Bakanlığın toplam 138 kaçak yapıyı yıktığı bildirildi.
Yıkılan kaçak yapılar arasında 103 konut, 22 kıyı yapısı, 8 sosyal tesis, 2 otel, 2 villa ve 1 istinat duvarı yer alıyor.
En çok yıkım Bodrum 'da
Yıkılan kaçak yapıların ilçelere göre dağılımına bakıldığında, en çok yıkımın turizm merkezi Bodrum'da olduğu dikkati çekti.
Bu kapsamda Bakanlık Bodrum'da 95 kaçak yapıyı yıktı. Bodrum'u 35 kaçak yapı ile Menteşe ilçesi takip ederken, en çok yıkımın yapıldığı diğer ilçeler ise Marmaris, Datça ve Fethiye oldu.
Bakanlık, yıkımların yanı sıra Yapı Kayıt Belgelerini de incelemeye devam ediyor.
Son yapılan incelemelerin ardından, 1300 Yapı Kayıt Belgesi iptal edilirken, Bakanlığın ilk etapta 1300 yapıyı daha yıkacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Murat Kurum, Bodrum, Muğla, Güncel

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