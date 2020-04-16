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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 10 çevre müfettişine hediye tablet

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, evlerde kullanılmayan eşyalara ve atıklara dikkati çekmek için düzenlediği yarışma katılan ve atık malzemelerden oyuncak araba yapan 10 çevre müfettişi çocuğa tablet bilgisayar hediye etti.

16.04.2020 19:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:17
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, evlerde kullanılmayan eşyalara ve atıklara dikkati çekmek için düzenlediği yarışma katılan ve atık malzemelerden oyuncak araba yapan 10 çevre müfettişi çocuğa tablet bilgisayar hediye etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Çevre Müfettişi Projesi kapsamındaki çocukların eğitimlerine uzaktan devam edildiği belirtildi.
Uzaktan eğitim kapsamındaki ilk etkinliğin evlerde kullanılmayan eşyalara dikkat çekmek olduğu bildirilen açıklamada, amacın, bu eşyaların yeniden değerlendirilmesini sağlamak olduğu ifade edildi.
Bu kapsamda bir yarışma düzenlendiği, katılım sağlayan çevre müfettişi çocuklardan evlerinde kullanılmayan malzemelerden oyuncak araba yapmaları istenildiği dile getirildi.
Düzenlenen yarışmaya yaklaşık 1500 çocuğun başvuru yaptığı, bunlardan 600'ünün başarılı olarak atık malzemelerden oyuncak araba yaptığı ve bakanlığın sosyal medya hesabına fotoğrafını gönderdiği belirtildi.
Yarışmaya katılan çocuklar içinden noter huzurunda yapılan çekiliş sonucu 10 çocuk, tablet bilgisayar kazandı.
Çevre Müfettişi Projesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, başta çocuklar olmak üzere çevre hassasiyetinin oluşturulması ve farkındalığının artırılması için Çevre Müfettişi Projesi'ni başlatmıştı.
Çevre Müfettişi olmak için çocukların verilen bazı görevleri yerine getirmeleri gerekiyor. Verilen görevler sayesinde çocukların eğlenmeleri, doğayı öğrenmeleri, öğrendiklerini arkadaşlarına ve ailelerine aktarmaları hedefleniyor.
Ayrıca, Bakanlık tarafından çevre müfettişi olmaya hak kazanan çocuklara, kimlik kartı ile çevre müfettişi logolu yelekler hediye ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 10 çevre müfettişine hediye tablet

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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