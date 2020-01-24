Haberler » Güncel » Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yenimuhacir Belediyesine araç hibe etti - Haber

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yenimuhacir Belediyesine araç hibe etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yenimuhacir Belediyesine çöp toplama aracı hibe edildi.

24.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:08Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yenimuhacir Belediyesine araç hibe etti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Belediyesine çöp toplama aracı hibe edildi.
Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, vatandaşlara hizmet için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.
Aksal, "Belediye başkanım da Yenimuhacir için gece gündüz demeden çalışıyor. Hepiniz çok daha güzel hizmetlere layıksınız." dedi.
Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker ise aracın hibe edilmesindeki katkısı dolayısıyla Aksal'a teşekkür etti.
Çöp aracının yanı sıra Yenimuhacir'e 60 çöp konteyneri kazandırdıklarını anlatan Türker, "Ayrıca bakanlığımızdan Yenimuhacir'e bir de piknik alanı kazandırdık. Yatırımları mümkün mertebe kamu eliyle yapmak istiyoruz. Belediyemizi çok borçlandırmak istemiyoruz." dedi.
Törene Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, AK Parti Yenimuhacir Belde Başkanı Şükrü Çalışkan da katıldı.

Yenimuhacir, AK Parti, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:04  Başkentte kurulacak Sağlık Vadisi "teknoloji gelişim bölgesi" olacak
11:03  Kahramanmaraş'ta, DEAŞ ve El-Nusra Cephesi şüphelileri adliyede
11:03  Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de 'iyilik konutları' inşa edecek
10:58  Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Edirne'yi sanatla süslemeye devam ediyor
11:02  İsrail güçlerinden mescid-i aksa'ya baskın
24.01.2020 11:04:49