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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi.

13.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:46
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, denize kıyısı olan 28 ile koronavirüs tedbirleri kapsamında gönderilen "Kovid-19 Salgını Süresince Gemi Atıkları Yönetimi Genelgesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"Yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.
Atıklar ayrıştırılarak, kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacak. Maske, eldiven ve hijyen malzeme atıkları 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertaraf gönderilecek. Yurt içindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek."
"Gemilerden kaynaklanan çöpler türlerine göre ayrıs¸tırılacak"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un imzasıyla denize kıyısı bulunan 28 ile gönderilen söz konusu genelgede, denizlerin gemiler tarafından kirletilmesinin önlenmesini içeren Marpol Sözleşmesi gereği Türkiye'nin, limanlarına yanas¸an hem yurt içi hem yurt dıs¸ı güzergahta sefer yapan her türlü deniz aracına atık alım hizmeti vermesi gerektiği vurgulandı.
Buna göre, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından, gemideki sağlık durumunun incelenmesiyle geminin Türk kıyı ve limanlarıyla temasında sıhhi bir sakınca olmadığını kanıtlayan "Serbest Pratika" belgesi düzenlenmeden, gemi ve deniz araçlarına temas edilmeyecek.
"Serbest Pratika" alan gemilere kis¸isel koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak. Gemilerden kaynaklanan çöpler, türlerine göre ayrıs¸tırılmıs¸, tamamen kapalı pos¸etler içinde, gerekli tedbirler alınarak verilmesi halinde, atık kabul tesislerince alınacak. Alınan çöpler dezenfeksiyon is¸lemine tabi tutulacak ve ivedilikle bertaraf tesislerine gönderilecek. Bu kapsamda, çalıs¸an personelin hijyen s¸artları dahilinde hareket etmesi sağlanacak.
Karantina uygulanan gemilerden alınacak çöpler "tıbbi atık" olarak yönetilecek. Gemilerden ve atık kabul tesislerinden kaynaklanacak, maske, eldiven ve diğer kis¸isel hijyen malzeme atıklarının torbaları, en az 72 saat süreyle geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderilecek.
Marpol Sözles¸mesi kapsamındaki diğer atıkların atık alım hizmetlerinin ise normal atık alım süreci içerisinde verilmesine devam edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Murat Kurum, Güncel
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