Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar ile 28 Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
atandı. Kararla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Mehrali Ecer, Personel Genel Müdürlüğüne Mustafa Kemal Müderrisoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Küçükler
, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına İhsan Yiğit
, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına Ertan Yetim, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcılığına Adil Hakan Ayber, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılıklarına Hacı Abdullah Uçan, Ayşe Nazan Yılmaz, Hidayet Uysal
, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılıklarına Ahmet Talha Türkoğlu
, Yahya Kesimal, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Ahmet Bektaş
, Murat Akınbingöl, Elif Uz, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm
Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler
, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Murat Oral, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Tamer İnan, Umut Naci Baykan
, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Aydın
Cem Aslanbay, Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Feriha Koç, Yüksek Fen Kurulu Üyeliklerine Ufuktan Güneş, Sonay Aktaş, Atilla Ünal, Celal Yazıcı, Hayrettin Yılmaz
, Yusuf Üçüncü, İsmail Alaca
, Mustafa Tahsin Badem, Levent Tüzün, Seyfettin Ayçiçek ve Recep Yıldırım
atandı.
28 İLİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA Ayrıca karara göre Aksaray
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hüsnü Yıldız, Amasya
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ahmet Özkan
Kaya, Ankara
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali Vedat Çiftçi, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Van
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al, Balıkesir
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sadullah Özel, Batman
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Muzaffer Özkan
, Bilecik
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mustafa Budak
, Bingöl
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Abdulkadir Arslanboğa, Çanakkale
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ömer Bolat
, Eskişehir
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hikmet Çelik
, Giresun
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Gümüşhane
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Varol, Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Cemil Bayram, Iğdır
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Muhammed Bektaş, İzmir
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ömer Albayrak
, Karabük
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hasan Öztürk, Karaman
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Türkmen Hacıhaliloğlu, Kilis
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Cengiz Hamdemirci, Konya
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hülya Şevik, Kütahya
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İbrahim Çatladan, Malatya
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Nevşehir
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mustafa Solmaz
, Sakarya
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Nedim Arsal, Siirt
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Raci Bülbül, Trabzon
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uğur Korkmaz, Uşak
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Hakkari
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih
Namık Öztürk, Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali Kemal Atlı
, Yozgat
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İbrahim Tamer
, Zonguldak
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne de Pelin Ayşe Yağız atandı. Atamalar, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı. Bunun yanı sıra kararda yer alan görevden Aamalara göre ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehmet Mustafa Satılmış
, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan
, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Musa Can, Yüksek Fen Kurulu Başkanı Mehmet Şahkulubey, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Kanal, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Dağaşan, Ali Rıza Tanas ve Osman Öztürk
, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Vargün, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ayyıldız
, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İsmail Tuna
Cebecioğlu, Isparta
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İlker Yavuz
, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, Muğla
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Şeren, Muş
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Metin İlhan
, Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Çiçek
ve Yalova
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Ulukaya görevlerinden alındı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)