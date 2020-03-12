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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 81 il valiliğine korona tedbirlerine ilişkin genelge

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 il valiliğine korona virüs tedbirlerini içeren genelge gönderdi.

12.03.2020 23:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:30
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 81 il valiliğine korona tedbirlerine ilişkin genelge
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 il valiliğine korona virüs tedbirlerini içeren genelge gönderdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek. İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler ve binalar ile toplu taşıma araçlarına dezenfektanlar yerleştirilecek.
(İHA)

Kaynak: İHA

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