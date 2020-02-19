Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Kocasinan Belediyesine "Sıfır Atık Belgesi"

Kocasinan Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptığı yatırımlar neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek veriyor.

Proje kapsamında, geri dönüşüm çalışmalarına belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini aktaran Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin geri dönüşümle hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladığını belirtti.

Geri dönüşüm yatırımlarıyla Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Sokağa atılan plastik ambalaj malzemeleri tabiatta kendi haline bırakıldığında yüzlerce yıl kaybolmuyor ve tabiatı kirletiyor. Geri dönüşümle birlikte tabiatın kirlenmesine engel olunduğu gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Bu bilinçle evdeki ambalaj atıklarını çöpe atmamalıyız. Onlar çöpe atılmayacak kadar kıymetli ürünler. Kağıt, karton gibi ürünleri de geri dönüşüme kazandırarak hem ekonomimize katkı sağlamış hem de ağaçların kesilmesini önlemiş oluyoruz. Geri dönüşüm tesisimiz KAYÇEV ile 4 yılda 21 bin 895 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürülerek, 371 bin 705 ağacın kesilmesi önlendi. Özellikle belirtmek istiyorum ki, Kocasinan Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyoruz. Bu vesile ile küçük yavrularımıza ve vatandaşlarımıza geri dönüşüme olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA