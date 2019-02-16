Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İZAYDAŞ'ta

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, Ocak ayında Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Kırılmaz, İl Müdür Yardımcısı Cengiz Öztürk ve beraberindeki heyeti ağırladı. Genel Müdür Muhammet Saraç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Genel Müdür Yardımcısı Bayram Karakuş ve birim müdürleri de hazır bulundu. İZAYDAŞ'ın atık yönetimi faaliyetleri ile birlikte yenilenebilir enerji üretimi konusundaki başarılı gelişiminin konuşulduğu ziyaret programında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Şirket faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filminin ardından gerçekleştirilen teknik gezide, tesisin çalışma sistemi detaylı bir biçimde ele alındı.

KIRILMAZ: BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM

Adana'da aynı görevde iken ilimize atanan Ahmet Kırılmaz, 7 Ocak 2019 tarihinde Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevine atanmış ve İZAYDAŞ yöneticileri de hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmişti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz yaptığı iade-i ziyaretinde, Türkiye'nin alanında en başarılı tesisi İZAYDAŞ'ı gezmekten duyduğu memnuniyeti belirterek "Yenilenebilir enerji üretiminden atık bertarafına kadar İZAYDAŞ'ın faaliyetlerini yerinde görmek ve bilgi almaktan çok mutlu oldum" diye konuştu.

SARAÇ: GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ise ilimize yeni atanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz'a görevinde başarılar dilerken "Kendilerini tesisimizde ağırlamaktan ve çalışmalarımızı anlatmaktan büyük memnuniyet duyduk" ifadelerini kullandı. Saraç "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İZAYDAŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'nun öncülüğünde atık yönetiminde lider bir kuruluş olmak bu faaliyetlerimizin yanında enerji üretiminde de çalışmalarımızı başarıyla sürdürmenin gayreti içindeyiz" diye konuştu.?

Kaynak: Bültenler