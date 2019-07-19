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Çevre ve Şehircilik Müdürü, BİK Müdürüne başarılar diledi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü Sabri Karakaya'ya, göreve başlaması nedeniyle hoş geldiniz ziyaretinde bulundu.

19.07.2019 13:51 Çevre ve Şehircilik Müdürü, BİK Müdürüne başarılar diledi
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü Sabri Karakaya'ya, göreve başlaması nedeniyle hoş geldiniz ziyaretinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Müdürlüğü görevine atanan Sabri Karakaya'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Tekirdağ BİK Müdürü Sabri Karakaya da Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu'nun gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tekirdağ'daki kurum ve kuruluşlarla uyumlu bir çalışma içerisinde olmayı hedeflediklerini söyledi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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