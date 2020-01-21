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Çevre WEF'in en önemli başlığı oldu

50. Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları, İsviçre'nin Davos kasabasında başladı.

21.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:18Çevre WEF'in en önemli başlığı oldu
50. Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları, 'nin Davos kasabasında başladı. Açılış konuşmasını yapan İsviçre Simonetta Sommaruga, "Böcekler ölürse hepimiz acı çekeriz" dedi.

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunun açılış konuşmasını yapan ev sahibi İsviçre Cumhurbaşkanı Simonetta Sommaruga, Dünya Ekonomik Formunun açılış konuşmasının tamamını çevrenin korunmasına ayırdı. Simonetta Amazon ormanları veya Avustralya yangınlarına değinerek böceklerin ölmesiyle herkesin acı çekeceğini söyledi. Sommaruga, Latin Amerika'daki yangının kirlenen okyanusların bedeli olduğunu ve etkisinin İsviçre Alpleri'nde görüldüğünü belirtti. Sommaruga, Konuşmasında tarımda kullanılan zehirli ilaçların ve sanayi atıklarının etkisiyle ölen arıların kısa bir belgeselini göstererek dünyanın dengesinin bozulması halinde yaşanılacaklara dikkat çekti.

Sommaruga, "Arıların verdiği mesaj doğru algılanmazsa dünyanın geleceğini kendi elimizle yok etmeyelim. Dünya dengesinin bozulması halinde herkes zarar görecek. Doğanın dengesinin bozulmasının bedelini herkes sağlığıyla ödeyecek. Çevre için küresel ortak bir çalışma yapmalıyız" şeklinde konuştu. - DAVOS

Cumhurbaşkanı, İsviçre, Güncel

Kaynak: İHA

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