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Çevre yolu, RTE Bulvarı bağlantısı sağlandı

Sivas Belediyesi tarafından inşası gerçekleştirilen Recep Tayyip Bulvarı ile Çevre yolu bağlantısı sağlandı.

19.08.2019 17:24 Çevre yolu, RTE Bulvarı bağlantısı sağlandı
Sivas Belediyesi tarafından inşası gerçekleştirilen Recep Tayyip Bulvarı ile Çevre yolu bağlantısı sağlandı.

Üniversite ve Yenişehir arasında yapımında sona yaklaşılan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda üst geçidin tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmaları da başladı. Karayolları tarafından sürdürülen çevre yolundaki çalışmalarda üst geçidin Ankara istikametinde asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Belediye ekipleri de Yenişehir'i Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na bağlayacak olan kavşakta yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Altyapısı tamamlanan kavşak bağlantı yolunda, asfalt öncesi sati kaplama işlemine başlandı. Çevre yolu ile bulvarı bağlayan ekipler, önümüzdeki günlerde asfaltlama çalışmalarını tamamlayacak. - SİVAS

Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Belediyesi, Yenişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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