Çevre yolunda iki ayrı heykel ilçeyi temsil edecek

İlçeye yeni yapılan çevre yolunun iki ayrı kavşak noktasına yerleştirilen heykeller ilçeye gelenleri karşılayacak. Hastane girişinde Yağcıbedir halısı dokuyan kız ve leylek figürü yer alırken Kocakonak girişine de 1940'lı yıllarda Dünya'ya nam salmış Kırkpınar başpehlivanlarından Şerif Pehlivan ve Mehmet Ali Yağcının heykeli bulunuyor. İlçenin her iki ayrı değerini yansıtmak adına yapılan heykeller çevre yolu üzerindeki yerlerine yerleştirildi. 5 metre yüksekliğinde yapılan heykellerin kaidesinde ise hikâyeleri ve ilçedeki pehlivanların da isimleri yer alacak.

Sındırgı Belediyesi turizmle gelişen ilçede değerleri ön plana çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ilk güreş evini açan Sındırgı'da Kırkpınar er meydanında kapıda da ismi olan Mehmet Ali Yağcı'nın da ilk heykeli dikildi. Mehmet Ali Yağcı'nın yanında ustası, Kırkpınar'a Sındırgı'lı olarak nam salmış, hatta Balıkesir' li deyince güreşe çıkmayan ancak Sındırgı'lı olarak çağrılınca güreşe çıkan Şerif Pehlivan yer alıyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " ilçemizdeki tarihi ve kültürel simgeleri bir bir gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Doğal şehir Sındırgı'da her bir köşesinde farklı bir hikaye bulunuyor. Bizler de yaptığımız işlerde hikayesi olan işler olmasına özen gösteriyoruz.Peyzaj çalışmalarına devam ettiğimiz çevre yolumuzda Kırkpınar'a nam salmış pehlivanlarımız Mehmet Ali Yağcı ve Şerif Pehlivan, 3000 yıllık kültürümüz Yağcıbedir halısı dokuyan kız, Sındırgı'nın insan yaşamına en uygun doğal bir yaşam alanı olduğunu belirten leyleklerimiz ve turizm logomuz yer alıyor. İnşallah Büyükşehir belediyemiz işbirliği ile gerçekleştireceğimiz peyzaj çalışmaları sonrasında ilçemize yakışır bir hale gelecek. 30 Ağustos ta gerçekleştireceğimiz Yağcıbedir Yağlı Güreşleri öncesinde de heykellerimizin açılışını da gerçekleştireceğiz. " sözlerine yer verdi.