Çevre Yönetim Ofisi, Rektör Coşkun başkanlığında toplandı

Bayburt Üniversitesi Çevre Yönetim Ofisinin ilk toplantısı Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun başkanlığında yapıldı.



Dede Korkut Külliyesi Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un yanı sıra rektör yardımcısı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Çevre Yönetim Ofisi Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kul ile öğretim üyeleri katıldı.



Çevre Yönetim Ofisi Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kul'un slayt sunumu eşliğinde bilgilendirme yaptığı toplantıda; Çevre Yönetim Ofisinin teşkilatlanması, işleyişi ve gelecek planlamaları ile uygulanacak stratejileri masaya yatırıldı.



Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, gerçekleştirilen toplantının Bayburt Üniversitesi ve Çevre Yönetim Ofisi açısından hayırlı olmasını temenni ederek, toplantıya katılan öğretim elemanlarına çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA