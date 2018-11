Çevre Yüksek Mühendisi Erol: "Sıfır Atık Projesi Çevreci Üretimin Kızıl Elmasıdır"

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:09



Çevre Yüksek Mühendisi Engin Erol sıfır atık projesinin tüm toplum tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Atık sular tekrardan kullanılabilir hala getirilebilir. Bu teknolojiye sahibiz. Sular arıtılabilir ve tekrar geri kazanılabilir yeter ki bununla ilgili bir irade ve talep olsun. Suların arıtılarak geri kazanılması aslında ekonomiyi destekleyicidir" dedi.Uluslararası Kimya Sanayi Grup fuarı "TURKCHEM Chemlab Eurasia 2018" İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Fuara katılan Artemis Arıtım firması, kurduğu stantta geri dönüşüm projeleri ile dikkat çekti.Atık suların arıtılması için arıtma tesisleri açan firmanın yetkilileri, vatandaşların da evlerinde bazı püf noktalara dikkat ederek atık azaltabileceğini belirtti. Atık suların geri dönüştürülmesi halinde çevreye ve ekonomiye verilen katkının önemini analatan firma yetkileri vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi.Sıfır atık projesinin her vatandaşın katkı vermesi gereken bir konu olduğunu vurgulayan Artemis Arıtım Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Mühendisi Salih Aliipek, "Sıfır atık projesi her vatandaşın katkı vermesi gereken bir konu bu. Evlerimizde özellikle atık azaltma yönünde çalışma yaparak, marketlerden alışveriş yaparken poşet ve ambalajlarımızı daha az alarak ayrıca evimizdeki eşyalarımızı doğru şekilde kullanarak ve atıklarımızı ayırarak bu konuda katkı sağlayabiliriz. Bunun yanında organik atıklarımızı meyve sebze kabukları gibi atıklarımızı çürüterek komposto makinelerinde gübre olarak kullanabiliriz" şeklinde konuştu.Yağmur sularının değerlendirilmesinin önemine de değinen Aliipek, "Atıklarımızın değerlendirilmesi konusunda belediyelerin de çalışmaları var ama bu çalışmaları yapabilmeleri için evlerimizde öncelikle bizlerin bu atıkları ayrı ayrı biriktirmesi lazım. Cam , metal, alüminyum gibi ayırmamız gerekiyor ki belediyeler bunu daha rahat bir şekilde geri dönüştürebilsinler. Yağmur sularını değerlendirmenin en önemli kısmı yağmur sularını toplayabilmemiz. Bunun için çatı akarlarını veya balkonlarımızda yağmur sularını biriktirerek gerek bitkilerimizin sulanması gerekse diğer konularda kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.Firmanın bir diğer yönetim kurulu üyesi Yüksek Çevre Mühendisi Ergin Erol ise şunları söyledi: "Sıfır atık projesi yediden yetmişe herkesin sahiplenmesi bir ucundan tutması gereken bir proje. Ama sadece belli bir kısım, belli bir sosyal sorumluluk projesi gibi algılanmaması gerek. Belli bir sınıfın projesi gibi görülmemesi gerek. Özellikle de endüstriyel testlerde ve sanayide bunun daha çok sahiplenilmesi gerekiyor. Bunu açıklarken sürdürülebilirlik kavramıyla beraber açıklamak lazım. Sıfır atık sürdürülebilirliğin üst versiyonudur. Sıfır atık projesi çevre koruyucu tarzda üretim yapmanın kızıl elmasıdır diyebiliriz"Atık suları arıtarak tekrar kullanabilecek teknolojinin mevcut olduğunu belirten Erol, "Atık sular tekrardan kullanılabilir hala getirilebilir. Bu teknolojiye sahibiz. Buda biraz atık suyun ne kadar kirli olduğu ve suyun ne kadar pahalı olduğuyla alakalı. Eskiden su zengini olduğumuz bir ülke zannı içerisindeydik ama bunun böyle olmadığı hatta su fakiri bir konumda olduğumuz anlaşıldı. Bu da demek ki suların daha çok arıtılması daha gün geçtikçe daha çok önem kazanıyor. Maliyeti arttıkça bu alandaki teknolojik çalışmaların daha fazla yapılması anlamına geliyor. Bu nedenle evet sular arıtılabilir ve tekrar geri kazanılabilir yeter ki bununla ilgili bir irade ve talep olsun" dedi.Yönetim Kurulu Üyesi Erol sözlerine şöyle devam etti: "Su her şeyden önce önemli bir doğal kaynaktır. Suyun artılması demek doğal kaynak israfının önüne geçmek demektir. Bununla ilgili maliyet aslında tanımlanamayacak kadar önemli. İkinci önemli konu da atık suyun arıtılmadan çevreye salınması demek ekosistemin zarar görmesi gerek. Bunun temizlenmesi de çok pahalı. O yüzden suların arıtılarak geri kazanılması aslında ekonomiyi destekleyicidir diyebiliriz." - İSTANBUL